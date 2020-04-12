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Сотрудничество или "звёздные войны": Депутат Госдумы оценил перспективы освоения космоса
12 апреля 2020, 22:35 • 57 • Политика
Депутат Госдумы Максим Сураев оценил перспективы освоения космоса человечеством, указав на то, что необходимо сотрудничество нескольких стран. Однако не исключено и развязывание "звёздных войн".
Страны должны объединить усилия для освоения космоса. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной думы и космонавт Максим Сураев.
Как считает парламентарий, космическое пространство является зоной международного сотрудничества. Его освоение - дорогое удовольствие, которое не по карману одной стране.
Предсказать дальнейшее развитие событий довольно сложно, ибо у человечества есть историческая привычка постоянно разделяться на лагеря.
"Я не исключаю, что могут быть и какие-то космические войны, но это в далёкой перспективе. Потому что изначально настроено так человечество, что воюет, к сожалению", - считает космонавт.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, где говорится, что Вашингтон отказывается признавать соглашение ООН от 1979 года, согласно которому Луна является всеобщим достоянием человечества. В документе также прописана поддержка коммерческого освоения недр спутника Земли, Марса и других планет.
В России демарш Трампа осудили. Как пояснил член Совета Федерации Алексей Пушков, документ является заявкой на захват ресурсов Луны, а США действуют как пираты.
"США присваивают себе право, которое им никто не давал", - цитирует его слова Ura.ru.
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