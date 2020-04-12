Сотрудничество или "звёздные войны": Депутат Госдумы оценил перспективы освоения космоса

Страны должны объединить усилия для освоения космоса. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной думы и космонавт Максим Сураев.

Как считает парламентарий, космическое пространство является зоной международного сотрудничества. Его освоение - дорогое удовольствие, которое не по карману одной стране.

Предсказать дальнейшее развитие событий довольно сложно, ибо у человечества есть историческая привычка постоянно разделяться на лагеря.

"Я не исключаю, что могут быть и какие-то космические войны, но это в далёкой перспективе. Потому что изначально настроено так человечество, что воюет, к сожалению", - считает космонавт.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, где говорится, что Вашингтон отказывается признавать соглашение ООН от 1979 года, согласно которому Луна является всеобщим достоянием человечества. В документе также прописана поддержка коммерческого освоения недр спутника Земли, Марса и других планет.

В России демарш Трампа осудили. Как пояснил член Совета Федерации Алексей Пушков, документ является заявкой на захват ресурсов Луны, а США действуют как пираты.

"США присваивают себе право, которое им никто не давал", - цитирует его слова Ura.ru.