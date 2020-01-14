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Сотрудничество и острые вопросы. Лавров посетил Коломбо спустя 11 лет
14 января 2020, 21:39 • 81 • Политика
КОЛОМБО/НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник завершил однодневный рабочий визит в Коломбо (сейчас он уже находится в столице Индии).
Глава МИД РФ оказался с рабочим визитом в Шри-Ланке, стране, где начиналась его дипломатическая карьера, впервые за 11 лет, а провел там меньше суток. При этом праздничная атмосфера, связанная с визитом, ощущалась с первых минут визита.
Например, несмотря на то, что российская делегация прибыла в Коломбо ранним утром, ее встретили со всеми почестями. У трапа была расстелена ковровая дорожка, на которой Лаврова ожидал его ланкийский коллега Динеш Гунавардена. Затем к российскому министру подошли девушки в ярких национальных нарядах и украсили его шею гирляндой из фиолетовых тропических цветов.
"Это исторический визит для Шри-Ланки", - заказал глава МИД республики на открытии переговоров с Лавровым. Действительно, даже главе МИД РФ не так часто всего за несколько часов удается провести три встречи с руководством страны, пообщаться с журналистами, подробно ответив на интересующие их вопросы, а затем посетил российское посольство.
Итоги переговоров
Российских журналистов, сопровождающих Лаврова в туре по странам Азии, привезли в Министерство иностранных дел Шри-Ланки примерно за час до начала встречи глав внешнеполитических ведомств. Однако уже тогда зал, где планировалась пресс-конференция, был полон местных корреспондентов, проявляющих интерес как к самой встрече, так и к российским коллегам. В ожидании заявлений глав МИД представители ланкийских СМИ активно знакомились с журналистами из России, обменивались контактами и обещали оставаться на связи.
По итогам переговоров стороны подтвердили готовность вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. Это возможно сделать через активизацию политического диалога, развитие экономического и технического сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства, образования, торговли, энергетики, а также с помощью увеличения туристического потока, заявил глава МИД Шри-Ланки.
В свою очередь российский министр подтвердил намерение Москвы повысить объем товарооборота с Коломбо на $300 млн в год - с нынешних $400 млн до $700 млн. Более детально, по его словам, этот вопрос будет изучен при подготовке очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в России во второй половине 2020 года.
Кроме того, Лавров сообщил о достигнутой с ланкийским руководством договоренности ускорить подготовку ряда новых документов, в том числе по проблематике мирного использования атомной энергии. А в своей записи в книге почетных гостей глава МИД РФ выразил признательность Гунавардене и его команде "за гостеприимство и совместную полезную работу".
Укрепление безопасности в Шри-Ланке
На совместной пресс-конференции глав МИД двух стран журналисты задавали вопросы только Лаврову. Первый из них от местных СМИ был посвящен тем шагам, которые Москва готова предпринимать для укрепления безопасности в Шри-Ланке.
Стабильность на острове была подорвана в апреле 2019 года в результате крупнейшей в истории страны серии терактов. Около 250 человек стали жертвами восьми взрывов в церквях и гостиницах в Коломбо, Негомбо и Баттикало. Режим чрезвычайного положения уже снят, однако Россия и Шри-Ланка признают "серьезную угрозу, исходящую от экстремизма и терроризма, продолжая активное сотрудничество в сфере борьбы с этим злом".
Отвечая на вопрос, российский министр подтвердил готовность Москвы продолжать поставлять Коломбо вооружение российского производства, которое требуется армии республики для обеспечения своей обороноспособности и поддержания безопасности. Лавров обратил внимания на те усилия, которые предпринимает ланкийская сторона для обеспечения безопасности российских туристов, отдыхающих на курортах Шри-Ланки.
К слову, повышенные меры безопасности в республике смогли испытать на себе все члены российской делегации. На дорогах как автобусы с представителями СМИ, так и официальный кортеж сопровождали молодые люди в военной форме. Однако даже такая поддержка не помогла делегации избежать ланкийских пробок.
О не достигнутых усилиях
Глава МИД РФ вылетел в Коломбо сразу после окончания межливийских переговоров при посредничестве РФ и Турции, которые состоялись 13 января в Москве и продлились около семи часов. Первый вопрос, прозвучавший от российских СМИ, был именно на эту тему. Тем более что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, взяв паузу для изучения итогового соглашения, в ночь на вторник покинул Москву без подписания документа.
Лавров признал, что окончательного результата по урегулированию на переговорах в российской столице достигнуто не было. В этой связи он выдвинул идею об объединении усилий ключевых игроков, включая европейцев и соседей Ливии, для достижения урегулирования. "Должны побуждать все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем", - пояснил министр.
Глава российского дипведомства отказался разделить мнения экспертов, проводящих параллель между ситуацией в Ливии и сирийским кризисом. По его словам, положение дел в Сирии выгодно отличается тем, что там идет процесс политического урегулирования, который стал возможен "благодаря ответственному отношению всех сторон конфликта".
Обеспечение безопасности россиян на Ближнем Востоке
На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду министерств, в том числе МИД, разработать меры по обеспечению безопасности россиян на Ближнем Востоке. Отвечая на вопрос ТАСС о ходе этой работы, Лавров отметил, что дипведомство продолжает взаимодействовать с коллегами из специальных служб и экспертами гражданской авиации. Министр подчеркнул, что решение о переносе ночных рейсов "Аэрофлота" из Москвы в Тегеран на светлое время суток - самостоятельное решение компании.
Лавров вновь заявил, что именно убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани стало "кульминацией противоправных действий Вашингтона" в отношении Тегерана. "Это выходит за все международно-правовые и человеческие рамки. Россия против эскалации, с какой бы стороны она ни исходила", - подчеркнул он.
Вместе с тем глава МИД РФ подтвердил готовность Москвы оказать помощь в налаживании диалога между США и Ираном, если стороны "проявят к этому реальный интерес".
Посещение посольства
Перед вылетом в Индию Лавров посетил российское посольство в Шри-Ланке. Глава МИД РФ оказался там впервые: строительство комплекса было завершено всего два года назад. Как рассказали в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудники дипмиссии, до этого представительство располагалось в "пряничном домике" - небольшом двухэтажном здании, визуально очень напоминающем эту рождественскую сладость. Именно там и работал секретарем-референтом в 1970-е годы Лавров. Однако со временем дипломатический состав расширился, было принято решение здание продать. Таким образом, сегодня "пряничный домик" является частной собственностью.
Небольшую экскурсию по новому посольству провел посол РФ в Шри-Ланке Юрий Материй. Вместе с директором Второго департамента Азии Замиром Кабуловым, официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и другими членами российской делегации Лавров осмотрел территорию дипмиссии. И лишь затем кортеж направился в аэропорт, где оказался только спустя полтора часа. Снова из-за пробок.
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