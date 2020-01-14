Сотрудничество и острые вопросы. Лавров посетил Коломбо спустя 11 лет

КОЛОМБО/НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник завершил однодневный рабочий визит в Коломбо (сейчас он уже находится в столице Индии).

Глава МИД РФ оказался с рабочим визитом в Шри-Ланке, стране, где начиналась его дипломатическая карьера, впервые за 11 лет, а провел там меньше суток. При этом праздничная атмосфера, связанная с визитом, ощущалась с первых минут визита.

Например, несмотря на то, что российская делегация прибыла в Коломбо ранним утром, ее встретили со всеми почестями. У трапа была расстелена ковровая дорожка, на которой Лаврова ожидал его ланкийский коллега Динеш Гунавардена. Затем к российскому министру подошли девушки в ярких национальных нарядах и украсили его шею гирляндой из фиолетовых тропических цветов.

"Это исторический визит для Шри-Ланки", - заказал глава МИД республики на открытии переговоров с Лавровым. Действительно, даже главе МИД РФ не так часто всего за несколько часов удается провести три встречи с руководством страны, пообщаться с журналистами, подробно ответив на интересующие их вопросы, а затем посетил российское посольство.

Итоги переговоров

Российских журналистов, сопровождающих Лаврова в туре по странам Азии, привезли в Министерство иностранных дел Шри-Ланки примерно за час до начала встречи глав внешнеполитических ведомств. Однако уже тогда зал, где планировалась пресс-конференция, был полон местных корреспондентов, проявляющих интерес как к самой встрече, так и к российским коллегам. В ожидании заявлений глав МИД представители ланкийских СМИ активно знакомились с журналистами из России, обменивались контактами и обещали оставаться на связи.

По итогам переговоров стороны подтвердили готовность вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень. Это возможно сделать через активизацию политического диалога, развитие экономического и технического сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства, образования, торговли, энергетики, а также с помощью увеличения туристического потока, заявил глава МИД Шри-Ланки.

В свою очередь российский министр подтвердил намерение Москвы повысить объем товарооборота с Коломбо на $300 млн в год - с нынешних $400 млн до $700 млн. Более детально, по его словам, этот вопрос будет изучен при подготовке очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в России во второй половине 2020 года.

Кроме того, Лавров сообщил о достигнутой с ланкийским руководством договоренности ускорить подготовку ряда новых документов, в том числе по проблематике мирного использования атомной энергии. А в своей записи в книге почетных гостей глава МИД РФ выразил признательность Гунавардене и его команде "за гостеприимство и совместную полезную работу".

Укрепление безопасности в Шри-Ланке

На совместной пресс-конференции глав МИД двух стран журналисты задавали вопросы только Лаврову. Первый из них от местных СМИ был посвящен тем шагам, которые Москва готова предпринимать для укрепления безопасности в Шри-Ланке.