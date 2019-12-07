«Сотрудничество будет углубляться»: в РФ заявили о возможности заключения с Турцией нового контракта по поставкам С-400

Москва и Анкара с высокой долей вероятности подпишут в следующем году договор на поставку Турции дополнительной партии российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев. По его словам, страны «планомерно работают над этим вопросом». Эксперты считают, что Турция не остановится на С-400 и продолжить расширять сотрудничество с Россией в военно-технической сфере, несмотря на недовольство Соединённых Штатов.

Контракт на поставку Анкаре дополнительной партии систем ПВО С-400 «Триумф» с высокой долей вероятности будет подписан в 2020 году. Об этом заявил 6 декабря директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Мы планомерно работаем над этим вопросом. Самое главное — есть настрой с двух сторон продолжать сотрудничество в этой области», — сообщил Шугаев в интервью агентству Интерфакс.

О возможной покупке турецкой стороной дополнительной партии С-400 говорил на прошлой неделе и генеральный директор «Рособороэкспорта» Александр Михеев.

«Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы выйдем на подписание контрактных документов. Но хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками С-400. У нас впереди большие планы», — рассказал Михеев агентству РИА Новости.

Напомним, в 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на приобретение турецкой стороной четырёх дивизионов С-400 за $2,5 млрд. Соответствующие поставки начались в июле текущего года. Как сообщили в начале ноября в «Рособоронэкспорте», российская сторона выполнила свои обязательства по контракту досрочно, поставив Турции все элементы систем.

При этом в ноябре министр нацобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара планирует активировать приобретённые у России комплексы ПВО.

«С-400 будут функционировать. В настоящее время персонал из состава ВС Турции по эксплуатации С-400 проходит обучение, по завершении которого будут осуществлены запланированные мероприятия (по использованию С-400. — RT)», — приводит турецкое информагентство Anadolu слова Акара.

Как рассказал в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, планы по подписанию нового соглашения говорят о том, что стороны продолжают демонстрировать всему миру «готовность формировать единую точку зрения» по ряду вопросов, включая сотрудничество в военно-технической сфере.

«Существует крайне высокая вероятность того, что будет подписано новое соглашение по С-400. Уверен, Турция не остановится на том беспрецедентном решении о покупке С-400, сотрудничество в военно-технической сфере с Россией продолжится и будет углубляться», — спрогнозировал эксперт.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар

Reuters

© Virginia Mayo/Pool

Подобное мнение разделяет и политолог Александр Асафов. На его взгляд, соглашения о дополнительных поставках С-400 действительно могут быть заключены в следующем году и будут «вполне реализуемы, поскольку сотрудничество России и Турции становится с каждым годом всё плотнее».

«Эрдоган останется верен военно-техническому сотрудничеству с Россией, поскольку она является главным партнёром Турции. Кроме того, турецкий лидер считает, что связи с РФ никак не противоречат взаимоотношениям Анкары с партнёрами по НАТО, включая США, у которых российско-турецкое сотрудничество вызывает разные негативные эмоции», — констатировал аналитик.

Противодействие Соединённых Штатов

Напомним, Вашингтон уже неоднократно угрожал Турции ограничительными мерами в случае развёртывания российских С-400 и выступал с критикой в адрес соответствующего российско-турецкого соглашения. Кроме того, ранее Белый дом пытался сорвать сделку. Однако турецкие власти не раз заявляли, что не будут отказываться от российских комплексов, несмотря на угрозы со стороны США.

В конце ноября в конгрессе Соединённых Штатов выступили с призывом ввести санкции против Турции за приобретение С-400. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Ван Холлен. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пересёк красную линию, решив начать тестирование российских зенитно-ракетных комплексов спустя всего две недели после встречи с американским лидером.

«Через две недели после своего визита в Белый дом Эрдоган ни в грош не ставит Трампа, США и НАТО и пересекает очередную границу дозволенного по вопросу С-400. По действующему законодательству от Трампа требуется введение санкций», — написал сенатор на своей странице в Twitter, комментируя сообщения об испытаниях радаров ЗРК «Триумф» на совместимость с истребителями F-16 американского производства.

Напомним, 25 ноября турецкие СМИ сообщили о проведении учебных полётов F-16 для проверки связи с компонентами российского «Триумфа». После появления такой информации госсекретарь США Майк Помпео заявил об «обеспокоенности» американской стороны относительно действий турецких военных.

Ранее Госдеп требовал от Анкары «уничтожить, вернуть С-400 или каким-то другим образом избавиться от них». Об этом заявил высокопоставленный представитель внешнеполитического ведомства в ходе общения с журналистами.

Кроме того, не стоит забывать, что Вашингтон угрожал турецкой стороне и исключением из программы по истребителям пятого поколения F-35. Пентагон уже прекратил обучение турецких лётчиков на истребителях F-35, а сенат принял законопроект, запрещающий передачу Анкаре американских самолётов и соответствующих технологий. Однако эксперты подчёркивают, что турецкая сторона от этого «потеряла немного» — для Турции сотрудничество с Москвой «с лихвой перекрывает подобные побочные эффекты».

Кроме того, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на колоссальное давление Вашингтона, не раз подчёркивал, что отказ от российских С-400 невозможен. Об этом в очередной раз он сообщил две недели назад.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office

«Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу, как Турция пришла к покупке систем С-400, и он признал наше право», — приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

С аналогичным заявлением Эрдоган выступил и 14 ноября по итогам переговоров со своим американским коллегой.

«Исчерпал все возможности»

Как отмечает Александр Асафов, Вашингтон будет предпринимать новые попытки давления на Эрдогана из-за поставок С-400, однако эта тема уже «не будет такой яркой» для США в связи с грядущими президентскими выборами.

«Вашингтон может угрожать изгнанием из НАТО, крушением турецкой экономики. Однако пока американцы ограничатся лишь политическими заявлениями», — считает эксперт.

При этом Асафов подчёркивает, что для Турции не страшны те «последствия», которыми её пугает Вашингтон, в частности, исключение из программы по F-35.

«Для Эрдогана не составляет проблемы отказаться от контактов по американским истребителям, потому что он рассчитывает на покупку необходимых самолётов у России. Президент Турции осознаёт, что ему важнее налаживать сотрудничество по поставкам С-400 и другой новейшей военной техники, аналогов которой нет у НАТО», — заявил аналитик.

С ним солидарен и Владимир Шаповалов.

«Факт того, что Турция, являясь членом НАТО и ближайшим союзником США, подписала контракт на поставку С-400 и хочет продолжить соответствующее сотрудничество с Москвой, несмотря на абсолютно беспрецедентное и грубое давление со стороны Вашингтона, свидетельствует о высокой степени востребованности российских военных технологий у турецкой стороны и большой политической воле, которую проявила Анкара», — констатировал эксперт.

Между тем, по мнению Шаповалова, Вашингтон уже «исчерпал все возможности по давлению» на Анкару из-за приобретения российских С-400.

«Думаю, это максимум того, что Вашингтон может сделать в отношении Турции. Однако никакие методы не сработали, соответственно, у США нет возможности подавлять государство, которое обладает достаточным авторитетом, ресурсами и политической волей. Турция в полной мере продемонстрировала, что она способна достаточно эффективно бороться с этими вызовами», — подчеркнул аналитик.

Комплекс С-400 в Турции

Reuters

© Turkish Military/Turkish Defence Ministry/Handout

При этом Шаповалов акцентировал внимание на том, что расширение военно-технического сотрудничества между Москвой и Анкарой не ограничится соглашением о дополнительных поставках С-400.

«У России достаточно серьёзные возможности экспорта самого разного вооружения. Турция как страна, которая находится в сложной геополитической ситуации, заинтересована в укреплении своих вооруженных сил. Анкара заинтересована в покупке многих видов российских вооружений, которые в мире являются передовыми. Не исключено, что стороны договорятся в перспективе и о покупке российских истребителей взамен F-35», — заключил эксперт.