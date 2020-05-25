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Сотни жителей Гонконга возобновили протест: Толпу в масках разгоняли слезоточивым газом
25 мая 2020, 06:55 • 130 • Политика
В Гонконге полиция разогнала толпу протестующих, которые возобновили затихшие из-за пандемии протесты. Это первая акция протеста после начала рассмотрения законопроекта "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга", который начали рассматривать в Китае.
Сотни жителей Гонконга вышли на улицы на акцию протеста. Они выступают против закона материкового Китая о госбезопасности. На днях в Китае включили в повестку рассмотрение закона о нацбезопасности в Гонконге. Предполагается, что голосование по этому вопросу в Пекине пройдет 28 мая, а сам закон примут без согласования с Гонконгом.
Это вызвало возмущение местных жителей. На видеозаписях с места событий запечатлено, как толпа в масках движется на полицейских, призванных сдержать демонстрантов.
Некоторые стали забрасывать правоохранителей ветками, зонтиками и бутылками с водой. Кто-то из активистов стали возводить баррикады на дорогах.
В ответ полицейские применили перцовые баллончики и слезоточивый газ. Сообщается о задержаниях.
Тем временем местные власти напомнили горожанам, что активисты нарушают закон о массовых собраниях: из-за коронавируса в Гонконге сейчас нельзя собираться группами больше восьми человек.
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