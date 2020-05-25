Сотни жителей Гонконга возобновили протест: Толпу в масках разгоняли слезоточивым газом

Сотни жителей Гонконга вышли на улицы на акцию протеста. Они выступают против закона материкового Китая о госбезопасности. На днях в Китае включили в повестку рассмотрение закона о нацбезопасности в Гонконге. Предполагается, что голосование по этому вопросу в Пекине пройдет 28 мая, а сам закон примут без согласования с Гонконгом.

Thousands of #Hongkongers are getting ready to protest against the #nationalsecuritylaw imposed by #Beijing pic.twitter.com/llKDE6gAgt — Demosistō 香港眾志 (@demosisto) May 24, 2020

Это вызвало возмущение местных жителей. На видеозаписях с места событий запечатлено, как толпа в масках движется на полицейских, призванных сдержать демонстрантов.

Некоторые стали забрасывать правоохранителей ветками, зонтиками и бутылками с водой. Кто-то из активистов стали возводить баррикады на дорогах.

В ответ полицейские применили перцовые баллончики и слезоточивый газ. Сообщается о задержаниях.

Тем временем местные власти напомнили горожанам, что активисты нарушают закон о массовых собраниях: из-за коронавируса в Гонконге сейчас нельзя собираться группами больше восьми человек.