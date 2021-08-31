|
Сотни убитых талибов* или крах Панджшера: Что происходит в непокорённой провинции
31 августа 2021, 22:25 • 64 • В мире
Поступающие из Панджшера сообщения разнятся: талибы* заявляют о скорой победе, а силы сопротивления непокорённой афганской провинции утверждают об обратном.
В афганском Панджшере обостряется ситуация. Как заявляют силы сопротивления в непокорённой провинции, талибы* нарушили соглашение и начали атаку. При этом командиры Фронта сопротивления Афганистана утверждают, что силы "Талибана"* обескровлены. По сообщению CNN, якобы талибы* потеряли сотни убитыми.
Один из командиров рассказал телеканалу, что ожесточённые бои на связующем перевале Хавак продолжаются.
Представители "Талибана"* в свою очередь заявляют о скорой победе в провинции. Так, талибы* утверждают, что захватили три района и перевалы в Панджшере.
В Twitter на странице Talib Times, который позиционирует себя как "официальный аккаунт "Исламского эмирата Афганистан" на английском языке", говорится о захвате территорий непокорённой провинции.
"Силы исламского эмирата захватили три важных района и перевалы Панджшера, и мы скоро объявим о полной победе", - говорится в сообщении, передаёт ТАСС.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
Подпишитесь на нас
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2021, 14:20
|
29 августа 2021, 15:25
|
28 августа 2021, 09:10
|
31 августа 2021, 07:45
|
28 августа 2021, 22:00
|
29 августа 2021, 19:05
|
25 августа 2021, 21:35