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Сотни убитых талибов* или крах Панджшера: Что происходит в непокорённой провинции

31 августа 2021, 22:25  •  64 • В мире
Поступающие из Панджшера сообщения разнятся: талибы* заявляют о скорой победе, а силы сопротивления непокорённой афганской провинции утверждают об обратном.
В афганском Панджшере обостряется ситуация. Как заявляют силы сопротивления в непокорённой провинции, талибы* нарушили соглашение и начали атаку. При этом командиры Фронта сопротивления Афганистана утверждают, что силы "Талибана"* обескровлены. По сообщению CNN, якобы талибы* потеряли сотни убитыми.
Один из командиров рассказал телеканалу, что ожесточённые бои на связующем перевале Хавак продолжаются.
Представители "Талибана"* в свою очередь заявляют о скорой победе в провинции. Так, талибы* утверждают, что захватили три района и перевалы в Панджшере.
В Twitter на странице Talib Times, который позиционирует себя как "официальный аккаунт "Исламского эмирата Афганистан" на английском языке", говорится о захвате территорий непокорённой провинции.
"Силы исламского эмирата захватили три важных района и перевалы Панджшера, и мы скоро объявим о полной победе", - говорится в сообщении, передаёт ТАСС.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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