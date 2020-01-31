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Сотни тысяч в месяц: Опубликован размер зарплаты Медведева на новом посту

31 января 2020, 02:39  •  56 • Политика
Названа зарплата Медведева на новом посту. Бывший премьер-министр будет получать чуть более 618 тысяч рублей в месяц.
Стал известен размер зарплаты, которую будет получать бывший премьер-министр Дмитрий Медведев на посту зампредседателя Совбеза России. Сумма указана в документе, выложенном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно опубликованной информации, Медведев будет ежемесячно получать оклад в размере чуть более 618 тысяч рублей. До 2020 года должности, которую занимает сейчас бывший премьер, не существовало.
Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета Безопасности РФ в размере 618 713 рублей месяц, - говорится в опубликованном указе.
Напомним, что на должности главы правительства Медведев в 2018 году заработал за год около 9,9 миллиона рублей. То есть месячный доход экс-премьера составлял около 825 тысяч.

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