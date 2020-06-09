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Сотни тысяч пытались, удалось одному: "сокровища Фенна" найдены. Старик Фенн расстроился

09 июня 2020, 14:00  •  61 • В мире
Гражданин США, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что "сокровища Фенна" найдены. 10 лет их пытались найти сотни тысяч человек, но удалось только одному. Старик Фенн расстроился.
Форрест Фенн - участник войны во Вьетнаме, арт-дилер и коллекционер. Он сколотил приличное состояние и решил поделиться его частью с каким-нибудь счастливчиком. Мужчина спрятал сундук с сокровищами в Скалистых горах, расположенных на севере от местечка Санта-Фе. Указание на местонахождение клада содержалось в стихотворении, которое является частью автобиографии Фенна "Страсть погони" 2010 года.
Сотни тысяч людей в течение 10 лет пытались найти "сокровища Фенна". Известно как минимум о четырёх случаях гибели кладоискателей в Скалистых горах. И всё-таки одному американцу повезло.
7 июня Форрест Фенн рассказал CBS News, что ему позвонил некий мужчина и сообщил о находке. В качестве доказательства прислал фотографию. Фенн узнал свой сундук и расстроился. Сама идея спрятать сокровища преследовала цель популяризировать путешествия по старинке, в горах среди дикой природы. Но пожилой мужчина вместе с тем и обрадовался, что клад наконец найден.
Стоимость найденных сокровищ превышает миллион долларов. Сам сундук сделан из бронзы. В нём хранились золотые монеты, драгоценные камни, ювелирные изделия и прочие ценности.

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