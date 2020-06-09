Сотни тысяч пытались, удалось одному: "сокровища Фенна" найдены. Старик Фенн расстроился

Форрест Фенн - участник войны во Вьетнаме, арт-дилер и коллекционер. Он сколотил приличное состояние и решил поделиться его частью с каким-нибудь счастливчиком. Мужчина спрятал сундук с сокровищами в Скалистых горах, расположенных на севере от местечка Санта-Фе. Указание на местонахождение клада содержалось в стихотворении, которое является частью автобиографии Фенна "Страсть погони" 2010 года.

Сотни тысяч людей в течение 10 лет пытались найти "сокровища Фенна". Известно как минимум о четырёх случаях гибели кладоискателей в Скалистых горах. И всё-таки одному американцу повезло.

7 июня Форрест Фенн рассказал CBS News, что ему позвонил некий мужчина и сообщил о находке. В качестве доказательства прислал фотографию. Фенн узнал свой сундук и расстроился. Сама идея спрятать сокровища преследовала цель популяризировать путешествия по старинке, в горах среди дикой природы. Но пожилой мужчина вместе с тем и обрадовался, что клад наконец найден.

Стоимость найденных сокровищ превышает миллион долларов. Сам сундук сделан из бронзы. В нём хранились золотые монеты, драгоценные камни, ювелирные изделия и прочие ценности.