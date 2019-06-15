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Сотни тысяч людей под угрозой, идет эвакуация: Наводнения на юге Китае погубили 19 человек

15 июня 2019, 14:09  •  63 • В мире
В результате наводнений на юге Китая погибли 19 человек. Еще трое считаются пропавшими без вести. В настоящее время под ударом находится целый ряд провинций на юге и востоке Китая – это свыше 350 тысяч человек. Местные власти проводят эвакуацию.
К настоящему времени число жертв из-за наводнений в южной китайской провинции Гуандун возросло до девятнадцати. По данным агентства "Синьхуа", также три человека считаются пропавшими без вести.
Отметим, что из-за обильных ливней в регионе начались наводнения, которые поставили под угрозу жизнь более 350 тысяч человек. Уже сейчас, по предварительным оценкам местных властей, стихия погубила почти 50 тысяч гектаров посевов.
Также от ливней под ударом находится целый ряд провинций на юге и востоке Китая. Так, в Гуанси-Чжуанском автономном районе жертвами наводнений стали 17 человек. Тяжелая ситуация сложилась и в соседнем регионе, где власти были вынуждены эвакуировать из затопленных районов более 130 тысяч жителей.

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