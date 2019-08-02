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Сотни тонн воды с воздуха: как идёт борьба с пожарами в Сибири и Якутии
02 августа 2019, 12:24 • 96 • В России
В Сибири и Якутии продолжается борьба с масштабными лесными пожарами. Огнём охвачено около 3 млн га леса. Большая часть этой территории находится на удалении от населённых пунктов. За минувшие сутки удалось потушить пожары на площади более 6,8 тыс. га. Утром 2 августа самолёты Минобороны ликвидировали 18 очагов пожаров, сбросив с воздуха более 750 тонн воды. Ранее к борьбе с огнём подключились вертолёты Ми-8. Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири по статье «Халатность». По мнению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пожары могут быть связаны с незаконной вырубкой леса.
РИА Новости © МЧС РФ
К тушению пожаров в Сибири подключили армейские вертолёты, заявили в Минобороны РФ.
Накануне стало известно, что ведомство по поручению президента сформировало авиационную группировку из десяти самолётов Ил-76 и десяти вертолётов Ми-8. Эта техника будет помогать тушить пожары в Красноярском крае и Иркутской области.
Все задействованные в тушении пожаров вертолёты оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 ёмкостью 5 тонн, а каждый Ил-76 заправлен 42 тоннами воды.
С утра 2 августа самолёты совершили 18 вылетов на тушение лесных пожаров на территории Красноярского края.
Отмечается, что направленные для тушения пожаров пилоты имеют специальную подготовку и ранее неоднократно выполняли аналогичные задачи.
В нескольких российских регионах бушуют масштабные лесные пожары. Горит почти 3 млн га леса, более 2,9 млн га из них — в зоне контроля. Этим термином обозначаются труднодоступные районы, удалённые от жилья и промышленных объектов.
По информации Авиалесоохраны, на 00:00 мск 2 августа на территории России зафиксировано 160 пожаров на площади 122 046 га, по которым проводились активные работы по тушению.
Всего за прошедшие сутки в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади более 6,8 тыс. га, уточнили в ведомстве.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 1 августа, в России ликвидировано 25 лесных пожаров на площади 6 866 гектаров», — говорится в сообщении Авиалесоохраны.
В Минобороны ранее заявили, что авиация оборонного ведомства и МЧС потушила пожары на площади 23 тыс. га.
Из-за сложной пожароопасной обстановки режим ЧС действует в Красноярском крае, Иркутской области, в двух районах Республики Бурятия, а также в одном районе Республики Саха (Якутия).
По данным МЧС, в Якутии на данный момент самая большая площадь охваченных огнём лесов — более 1,2 млн га. В ведомстве уточнили, что большая часть пожаров (106) находится в зоне контроля.
«На территории Республики Саха (Якутия) действует 123 природных пожара на общей площади 1 215 960,0 га», — указывается в сообщении МЧС по региону.
Кроме того, за сутки количество пожаров уменьшилось на десять очагов. К тушению огня привлекались 787 человек и 119 единиц техники.
Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что общая площадь пожаров составляет менее 0,5% от лесного фонда региона.
«По лесным пожарам ситуация у нас достаточно напряжённая. Вместе с тем надо понимать, что в Якутии 250 млн га леса. И сегодня горит менее 0,5% (лесного фонда. — RT)», — сказал Николаев. Его слова приводит ТАСС.
По информации Николаева, пожаров в этом году вдвое больше, чем в прошлом.
«При этом площадь, пройденная огнём, на 30% ниже. Это значит, что Авиалесоохрана, МЧС, привлечённое местное население работают эффективно и пожары тушатся быстрее», — заключил глава региона.
Вместе с тем сложная ситуация наблюдается в Верхоянском районе Якутии, где горит более 6 тыс. га леса и пожары зафиксированы на расстоянии 5—15 км от села Дулгалах и райцентра Батагай.
Местные власти заявляют, что применяются превентивные меры. По информации ТАСС, для защиты населённых пунктов проложены минерализованные полосы, от них ведётся встречный отжиг.
В Красноярском крае площадь пожаров по состоянию на утро пятницы составила 1,1 млн га. По оперативной информации регионального КГАУ «Лесопожарный центр», в регионе действует 126 пожаров на площади 1 112 209,2 га, причём 1 100 005 га относятся к зоне контроля.
В тушении принимают участие 734 человека и 43 единицы техники. Доступ людей в леса ограничен.
По информации МЧС, в Иркутской области к утру пятницы было зафиксировано 136 пожаров на площади 719 383,7 га. В тушении задействованы 665 человек и 151 единица техники.
Первое уголовное дело
Накануне Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири. Инициатором разбирательства стал СК Красноярского края.
Уголовное дело по статье «Халатность» (часть 1.1 статьи 293 УК РФ) возбуждено в отношении чиновников регионального Министерства лесного хозяйства.
Ведомство проводит следственные действия для выявления лиц, причастных к совершению преступления. В частности, допрашиваются свидетели и проводятся обыски в Министерстве лесного хозяйства края, в региональном управлении МЧС России, а также в КГАУ «Лесопожарный центр».
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал власти обратить внимание на связь между незаконной вырубкой леса и масштабными пожарами.
«В отношении незаконных порубок, вырубок леса очевидно, что такого рода проблема в нашей стране существует и носит очень масштабный характер. Связь между такими незаконными действиями и пожарами ещё предстоит установить, это невозможно предполагать. Но тем не менее есть такая точка зрения, она должна быть подвергнута анализу на уровне правоохранительных органов и специальных надзорных служб», — приводит РИА Новости слова главы правительства 2 августа.
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