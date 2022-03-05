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Сотни русских заявили о дискриминации в Германии. МИД заступился
05 марта 2022, 13:55 • 174 • Политика
Сотни русских, проживающих в Германии, обратились в посольство по поводу дискриминации в ФРГ. МИД России заступился за сограждан.
После начала спецоперации России на Украине за границей начались притеснения русских. Так, например, один из случаев травли произошёл в школе Берлина: учитель разместил фотографии русских детей на "доске позора" только за то, что они русские. И случаев подобной дискриминации сотни.
МИД России заступился за русских. В министерство иностранных дел ФРГ отправлена нота протеста.
Ранее СПЧ обратился к Европе и потребовал немедленно отреагировать на вопиющие случаи травли русских, в особенности детей.
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