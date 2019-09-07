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Сотни пациентов - и третья жертва: Американские штаты захватывает загадочная вейп-болезнь
07 сентября 2019, 06:39 • 95 • В мире
В США уже три человека умерли от заболевания, вызванного вейпами. Тем временем эксперты сообщили о 450 случаях легочных и респираторных заболеваний, зафиксированных в целом у жителей 33 штатов.
Американские штаты захватывает загадочная вейп-болезнь. Как сообщает ABC со ссылкой на департамент здравоохранения Индианы, еще один человек скончался в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты.
В целом число жертв от этой вейп-болезни достигло уже трех.
При этом в свыше тридцати штатах отмечаются случаи легочных и респираторных заболеваний. Сообщается, что на данный момент известно о порядка 450 пациентов, предположительно, пострадавших из-за электронной сигареты.
Примечательно, что в конце августа число пострадавших с аналогичными симптомами насчитывало около 215 случаев в 25 штатах.
Как ранее сообщил департамент здравоохранения штата Нью-Йорк, причиной вспышки легочных заболеваний среди потребителей вейпов может являться входившее в состав курительной смеси вещество, содержащее витамин Е.
Специалисты обнаружили высокое содержание витамина Е в смесях с марихуаной, которые использовали заболевшие вейперы.
О других компонентах смесей как о возможных причинах заболеваний в сообщении не говорится, передает "Радио Спутник".
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