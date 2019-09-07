Сотни пациентов - и третья жертва: Американские штаты захватывает загадочная вейп-болезнь

Американские штаты захватывает загадочная вейп-болезнь. Как сообщает ABC со ссылкой на департамент здравоохранения Индианы, еще один человек скончался в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты.

В целом число жертв от этой вейп-болезни достигло уже трех.

При этом в свыше тридцати штатах отмечаются случаи легочных и респираторных заболеваний. Сообщается, что на данный момент известно о порядка 450 пациентов, предположительно, пострадавших из-за электронной сигареты.

Примечательно, что в конце августа число пострадавших с аналогичными симптомами насчитывало около 215 случаев в 25 штатах.

Как ранее сообщил департамент здравоохранения штата Нью-Йорк, причиной вспышки легочных заболеваний среди потребителей вейпов может являться входившее в состав курительной смеси вещество, содержащее витамин Е.

Специалисты обнаружили высокое содержание витамина Е в смесях с марихуаной, которые использовали заболевшие вейперы.

О других компонентах смесей как о возможных причинах заболеваний в сообщении не говорится, передает "Радио Спутник".