Сотни натренированных экстремистов: Лавров указал на "полигон" провокаторов в Белоруссии

По словам Сергея Лаврова, около 200 экстремистов, прошедших подготовку на Украине, находятся сейчас на территории Белоруссии и причастны к беспорядкам в стране. Боевики активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии.

Лавров отметил, что экстремисты в том числе финансируют соответствующие мероприятия, "науськивая тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице".

В свою очередь глава МИД Беларуси Владимир Макей во время переговоров с российским коллегой поблагодарил Россию за "взвешенную и предельно чёткую" позицию в отношении Белоруссии.

Он отметил, что позиция России является тем противовесом, который "сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь".

По словам Макея, в Белоруссии удалось сдержать первый натиск и не позволить реализовать в стране украинский сценарий.