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Сотни миллионов долларов за "американское" дело: Раскрыта неудобная для Порошенко правда

20 апреля 2020, 17:10  •  164 • Политика
Всплыли тёмные дела бывшего украинского президента Петра Порошенко. Так, экс-сотрудник посольства Украины в США сделал признание: предыдущий лидер государства получил порядка 200 миллионов долларов за то, что закрыл дело против газодобывающего предприятия Burisma, где работал сын Джо Байдена.
Бывший украинский президент Пётр Порошенко получил порядка 200 миллионов долларов за то, что закрыл дело против газодобывающего предприятия Burisma, где работал сын американского экс-вице-президента Джо Байдена - Хантер Байден.
Об этом стало известно из интервью экс-сотрудника украинского посольства в Соединённых Штатах Андрея Телиженко каналу "Свободный" на YouTube.
По его словам, об этих фактах уже известно ФБР. Кроме того, подтверждения есть и у личного адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани.
Бывший дипломат рассказал, что у Порошенко был целый ряд источников, от которых он получал денежные средства. Одним из них был украинский предприниматель Игорь Кононенко.
До этого Телиженко также передал, что американские власти поручали руководителям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обеспечить прослушку сотрудников администрации Петра Порошенко.

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