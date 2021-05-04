Сотни миллионов долларов: в России оценили ущерб от западных санкций

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com

Власти дали экономическую оценку эскалации давления

Взаимное усиление санкционных мер между Россией и Западом влияет на экономическое состояние обеих сторон. Оценки общего ущерба субъективны, однако, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, речь идет о миллиардах долларов.

Госслужащая также отметила, что в сложившихся условиях Москва реагирует с выверенностью и адекватностью. Российская сторона в вопросе вынесения санкций принимает решения, исходя из национальных интересов, объяснила представитель МИД в интервью для RT.

Так, Москва сохраняет ответное давление в виде ограничений, которые коснулись ввоза ряда продукции из государств, принявших санкции против РФ, и укрепляет отечественную финансовую систему.

Во многом, отметила Захарова, Кремль смог адаптироваться к вызовам в виде экономических рестрикций, а также дать ход программе по импортозамещению. Москва занята снижением зависимости от американской валюты. За последние годы удалось заключить соглашения о расширении нацвалюты при осуществлении торговых операций с Китаем и Турцией.

В аналогичном направлении Москва работает и в рамках БРИКС, подчеркнула представитель МИД.

В интервью для RT Захарова заявила, что усиление санкционного давления со стороны элит Запада стало жестом отчаяния из-за успехов РФ и роста ее экономики. Российская сторона же не намерена проглатывать удары и отвечает взаимностью. Однако, напомнили в МИД, в подобных конфликтах победители отсутствуют. Кремль неоднократно отмечал, что инициатором "санкционной войны" стала отнюдь не Россия.