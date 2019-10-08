Сотни детей задушены. А "твари... расползшиеся по свету" оправдывают Гитлера: Соловьев о зверствах фашистов в Ейске

Управление ФСБ по Краснодарскому краю обнародовало документы о казни воспитанников ейского детского дома в октябре 1942 года. В документах приведена информация о гибели 214 воспитанников-инвалидов, тела которых были обнаружены в братской могиле.

Ранее засекреченные документы о гибели детей-инвалидов в Ейске теперь, после их обнародования, по-прежнему не дают точного ответа, что именно произошло. Известно одно - сотни детей погибли. У ребят, чьи тела были обнаружены в братской могиле еще в годы Великой Отечественной войны, есть одна общая особенность - у них была инвалидность.

Судя по документам, ребят десятками загоняли в грузовики, после чего везли к месту будущей братской могилы. За два дня каратели расправились с 214 детьми. Тех, кто пытался сбежать от фашистов, заталкивали насильно.

Тележурналист Владимир Соловьев эмоционально отреагировал на раскрытие документов.

"Материалы, опубликованные Краснодарским ФСБ, - страшные. Я могу как-то понять (НО НЕ ПРОСТИТЬ!) зверства гитлеровцев в отношении "Молодой гвардии", адские сожжения деревень в Белоруссии и тысячи других преступлений, которым нет ни прощения, ни тем более забвения, - пишет Соловьев. - Вышеозначенные жертвы прямо или косвенно оказывали сопротивление фашистам, ну или могли оказывать. Но тут... тут что-то запредельное. Вывезти из госпиталя, который был эвакуирован в Ейск из Симферополя, несколько сотен тяжелобольных детей, I, II, III групп инвалидностей, из них десятки были лежачими, в машинах-душегубках прямо на место их последующего захоронения... Они были именно задушены. Эти несчастные дети".

В этой связи Владимир Соловьев вспоминает о людях, которые даже в России пытаются поддержать позицию ряда стран Запада о приравнивании советской власти к гитлеровской.

"Твари, обильно расползшиеся по свету, всеми силами стараются приравнять Сталина к Гитлеру. Советская армия, когда освобождала Германию, имела полное моральное право выжечь её дотла. До последнего немецкого ребёнка. Без всякой жалости, как в Средневековье. Да вот хотя бы только за этих детей. А можно ещё было за детей Бреста, Хатыни и Керчи. Смоленска и Краснодона, Ленинграда, Сталинграда и Бабьего Яра. За миллионы, потерявших родных, близких. Потерявших здоровье, потерявших судьбу, любимое дело... за неродившихся детей. За умерших от голода и холода детей, которые вообще совсем ни в чём не были виноваты, - будто кричит Соловьев. - Но не выжгли. А всем этим любителям "Баварского" и уравнения Сталин - Гитлер я бы от всей души пожелал прокатиться в немецких душегубках, погреться в печах Треблинки и для закрепления материала подышать свежим воздухом Аджимушкайских каменоломен. Для начала".

Фото: t.me/SolovievLive.