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Сотни человек принимают участие в акции "желтых жилетов" в Париже - видео

12 января 2019, 16:39  •  51 • Политика
В субботу в Париже возобновились акции протеста "желтых жилетов". Корреспондент Царьграда сообщает, что в новом марше принимают участие сотни человек. В присланном видео толпа движется к центру города.
"Желтые жилеты" возобновили акции протеста в Париже. Как рассказал корреспондент Царьграда во Франции, в субботу, 12 января марш начался в районе 14:30 (мск). Толпа шла от площади Бастилии по улице Saint Antione в сторону центра Парижа.
Ранее в центре столицы Франции произошел взрыв. Представители полиции сообщили, что ничего не говорит о связи акций протеста с произошедшим. По предварительной версии, в пекарне взорвался газ. В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе, двое пожарных. Информацию несколько минут назад представили в префектуре полиции.

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