Сотни боевиков хлынули в Карабах: Макрон подтвердил выводы Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сирийских боевиках в Нагорном Карабахе. Радикальных исламистов перебросили в регион через Турцию, отметил он. Пока их число выше трёх сотен, заявил Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.

"Я могу заявить, что свыше 300 сирийских боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Это подтверждённый факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации). Я обсуждал это с президентом Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными", - сказал Макрон.

При этом Макрон обратился к Турции. Он заявил, что такие действия страны - члена НАТО "совершенно неприемлемы".

"В данном случае красная линия уже пересечена", - заметил Макрон.

Напомним, что накануне на Совете безопасности с участием президента России Владимира Путина обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. В Совбезе поговорили о переброске боевиков из Сирии и Ливии в этот регион.

"Участники совещания отметили крайнюю опасность в регионе, связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии", - заявил официальный представитель Кремля.