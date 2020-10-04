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Сотни боевиков хлынули в Карабах: Макрон подтвердил выводы Путина
04 октября 2020, 05:30 • 349 • В мире
Президент Франции Эммануэль Макрон присоединился к словам президента России Владимира Путина о боевиках в Нагорном Карабахе. Ранее появилась информация, что террористы хлынули в регион через Турцию. Макрон уточнил, что сейчас переброшено около трёх сотен боевиков.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сирийских боевиках в Нагорном Карабахе. Радикальных исламистов перебросили в регион через Турцию, отметил он. Пока их число выше трёх сотен, заявил Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС.
"Я могу заявить, что свыше 300 сирийских боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Это подтверждённый факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации). Я обсуждал это с президентом Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными", - сказал Макрон.
При этом Макрон обратился к Турции. Он заявил, что такие действия страны - члена НАТО "совершенно неприемлемы".
"В данном случае красная линия уже пересечена", - заметил Макрон.
Напомним, что накануне на Совете безопасности с участием президента России Владимира Путина обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. В Совбезе поговорили о переброске боевиков из Сирии и Ливии в этот регион.
"Участники совещания отметили крайнюю опасность в регионе, связанную с переброской туда боевиков из Сирии и Ливии", - заявил официальный представитель Кремля.
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