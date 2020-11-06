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Сотни африканцев получили убежище в Голландии, притворившись извращенцами
06 ноября 2020, 09:25 • 152 • Политика
В Голландии разоблачили африканцев, ставших псевдогеями ради убежища. Речь идёт о нескольких сотнях граждан Уганды.
Африканцы годами эксплуатировали любовь властей Нидерландов к геям для лёгкого получения политического убежища в стране. Голландские СМИ нашли доказательства о массовом переезде в страну граждан Уганды, притворявшихся лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.
Схема работала довольно просто. В 2014 году в Уганде за однополые отношения ввели смертную казнь, которая позднее была заменена на пожизненное заключение. После этого Нидерланды начали выдавать политическое убежище всем, кто заявлял о своих нетрадиционных сексуальных предпочтениях. И этим не преминули воспользоваться искатели лучшей жизни в Европе.
По оценкам специалистов Управления иммиграции и натурализации Нидерландов, количество лжегеев может достигать 80%. Сообщается, что одного такого мигранта уже лишили статуса беженца. А для будущих искателей убежища по причине преследования за сексуальную ориентацию пообещали ввести более жёсткую проверку.
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