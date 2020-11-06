Сотни африканцев получили убежище в Голландии, притворившись извращенцами

Африканцы годами эксплуатировали любовь властей Нидерландов к геям для лёгкого получения политического убежища в стране. Голландские СМИ нашли доказательства о массовом переезде в страну граждан Уганды, притворявшихся лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

Схема работала довольно просто. В 2014 году в Уганде за однополые отношения ввели смертную казнь, которая позднее была заменена на пожизненное заключение. После этого Нидерланды начали выдавать политическое убежище всем, кто заявлял о своих нетрадиционных сексуальных предпочтениях. И этим не преминули воспользоваться искатели лучшей жизни в Европе.

Иммиграционная служба Нидерландов рассмотрела 1100 заявлений, поданных в 2013-2019 годах женщинами и мужчинами из Уганды. 250 из них заявили о гомосексуальных отношениях и получили вид на жительство в Нидерландах, - сообщает голландское издание Nrc.nl.

По оценкам специалистов Управления иммиграции и натурализации Нидерландов, количество лжегеев может достигать 80%. Сообщается, что одного такого мигранта уже лишили статуса беженца. А для будущих искателей убежища по причине преследования за сексуальную ориентацию пообещали ввести более жёсткую проверку.