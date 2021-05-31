Состоявшиеся праймериз «Единой России» стали самыми масштабными

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование, которое провела партия, стало самым масштабным за всю историю праймериз организации, в нем приняли участие более 11 млн человек. Его сообщение опубликовано на сайте партии в воскресенье, 30 мая.

«Более 11 млн избирателей — это более 10% от общего числа избирателей в стране. Это очень репрезентативная выборка и серьезный экзамен для всех, кто от нашей партии будет участвовать в выборах и в Госдуму, и в другие органы законодательной власти», — отметил Медведев в ходе процедуры соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна.

Политик выразил благодарность тем, кто обеспечивал праймериз «Единой России», и добавил, что организация предварительного голосования в онлайне проходила в сложных условиях из-за пандемии и хакерских атак на систему. Однако «система выдержала и прошла проверку на прочность, позволив проголосовать огромному количеству избирателей».

Кроме того, Медведев поблагодарил всех, кто принял участие в предварительном голосовании. По его словам, «это часть большого политического процесса и демократических процедур».

Политик подчеркнул, что «Единая России» — единственная партия, использующая предварительное голосование.

«Это очень важная часть демократической процедуры, поскольку уже сейчас избиратели могут послушать потенциальных кандидатов, сделать определенные выводы об их позиции, о той установке, с которой они идут на выборы, достоинствах и, может, недостатках тех или иных кандидатов», — заявил он.

Всё это позволяет «провести процедуру максимально демократично», резюмировал Медведев.

Ранее в этот же день предварительное голосование «Единой России» завершилось по всей стране. Списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму, утвердят 19 июня.

Как отмечают в пресс-службе ЕР, в настоящее время в партии наблюдается значительное обновление. В праймериз участвуют волонтеры, врачи и другие новые представители.

В рамках праймериз партии обеспечиваются абсолютная прозрачность и легитимность избирательного процесса, сообщает пресс-служба. Организуется строгий контроль механизма голосования, а в случае фиксации нарушений происходит аннулирование результатов на каждом отдельном участке.

Прозрачность процесса также основывается на применении в процессе процедуры онлайн-голосования технологии блокчейн, которая защищает данные от редактирования и любого вмешательства. Это позволяет избирателям после начала подсчета голосов самостоятельно проверить корректность данных.

17 мая член Общественной палаты России Мария Бутина сообщила «Известиям», что праймериз «Единой России» стали самой открытой системой из всех политических партий в стране. По ее словам, граждане могут привнести свои идеи и свой имидж.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.