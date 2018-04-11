Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Делегация Госдумы прибыла с визитом в Сирию
Полторак – Порошенко: «Петя, не надо!»
Ополченец Николай Трегуб получил убежище в России
Небензя: непринятие компромиссной резолюции по Сирии вызывает большие опасения
Главная / Украина

Состояние здоровья Савченко ухудшилось

11 апреля 2018, 14:09  •  100 • Украина

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, объявившая голодовку в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины (СБУ), в среду получила отказ в госпитализации, несмотря на ухудшение состояния здоровья. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Состояние здоровья Надежды Савченко ухудшилось, она попросила о госпитализации, но в СБУ отказали, сказав, что в изоляторе предоставляется вся необходимая помощь", - сказали в партийном офисе.

В то же время в среду мать и сестра Савченко посетили ее в изоляторе, после чего сестра Савченко Вера сообщила, что у арестованной "проблемы с желудком, спазмы и рвота". Она сказала также, что Савченко обещают перевести в больницу в четверг, 12 апреля.

Савченко арестована по подозрению в подготовке терактов и свержении государственной власти. В минувший вторник сотрудники СБУ провели обыски в ее квартире и офисе.

По версии украинского следствия, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Киевский суд арестовал ее 23 марта на два месяца, после чего она объявила голодовку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

100
Источник
Похожие новости
10 апреля 2018, 21:54
Украина арестовала российское судно, находящееся в Одесской области
10 апреля 2018, 17:09
Вера Савченко сообщила, что её сестру госпитализируют 11 апреля
10 апреля 2018, 17:09
Капитана российского судна «Норд» не выпустили из украинского СИЗО

Загрузка...
10 апреля 2018, 15:24
Меркель назвала убедительными доказательства применения химоружия в сирийской Думе
11 апреля 2018, 12:39
На Украине началась пограничная операция «Граница-2018»
11 апреля 2018, 14:09
Состояние здоровья Савченко ухудшилось
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
06 апреля 2018, 09:24
Химия у них не той системы. Великоскрипалия идёт ко дну
10 апреля 2018, 20:39
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
05 апреля 2018, 18:24
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
07 апреля 2018, 06:24
Ополченца Николая Трегуба не выдадут Украине
08 апреля 2018, 00:09
Старый знакомый: британцы узнали формулу А-234 из дела об убийстве Кивелиди 23-летней давности
06 апреля 2018, 08:54
Ростислав Ищенко: «Будь украинские националисты умными – они бы молились на Россию»
08 апреля 2018, 00:09
«Профессиональные палачи»: какую роль в холокосте на Украине сыграли местные националисты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.