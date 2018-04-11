Состояние здоровья Савченко ухудшилось

• 100 • Украина

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, объявившая голодовку в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины (СБУ), в среду получила отказ в госпитализации, несмотря на ухудшение состояния здоровья. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Состояние здоровья Надежды Савченко ухудшилось, она попросила о госпитализации, но в СБУ отказали, сказав, что в изоляторе предоставляется вся необходимая помощь", - сказали в партийном офисе.

В то же время в среду мать и сестра Савченко посетили ее в изоляторе, после чего сестра Савченко Вера сообщила, что у арестованной "проблемы с желудком, спазмы и рвота". Она сказала также, что Савченко обещают перевести в больницу в четверг, 12 апреля.

Савченко арестована по подозрению в подготовке терактов и свержении государственной власти. В минувший вторник сотрудники СБУ провели обыски в ее квартире и офисе.

По версии украинского следствия, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Киевский суд арестовал ее 23 марта на два месяца, после чего она объявила голодовку.