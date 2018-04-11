|
Состояние здоровья Савченко ухудшилось
11 апреля 2018, 14:09 • 100 • Украина
КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, объявившая голодовку в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины (СБУ), в среду получила отказ в госпитализации, несмотря на ухудшение состояния здоровья. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".
"Состояние здоровья Надежды Савченко ухудшилось, она попросила о госпитализации, но в СБУ отказали, сказав, что в изоляторе предоставляется вся необходимая помощь", - сказали в партийном офисе.
В то же время в среду мать и сестра Савченко посетили ее в изоляторе, после чего сестра Савченко Вера сообщила, что у арестованной "проблемы с желудком, спазмы и рвота". Она сказала также, что Савченко обещают перевести в больницу в четверг, 12 апреля.
Савченко арестована по подозрению в подготовке терактов и свержении государственной власти. В минувший вторник сотрудники СБУ провели обыски в ее квартире и офисе.
По версии украинского следствия, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Киевский суд арестовал ее 23 марта на два месяца, после чего она объявила голодовку.
Подпишитесь на нас
100
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
06 апреля 2018, 09:24
|
10 апреля 2018, 20:39
|
05 апреля 2018, 18:24
|
07 апреля 2018, 06:24
|
08 апреля 2018, 00:09
|
06 апреля 2018, 08:54
|
08 апреля 2018, 00:09