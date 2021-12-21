«Состояние всех пациентов стабильное»: в России выявлен 41 случай инфицирования «омикроном»

Основными симптомами заболевания коронавирусным штаммом «омикрон» являются першение в горле, лихорадка, мышечные боли, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. К настоящему времени в России зафиксирован уже 41 случай инфицирования этим вариантом SARS-CoV-2, подчеркнула глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, состояние всех пациентов стабильное. Также под медицинским наблюдением находятся 300 контактных лиц, их изолировали. При этом из стационаров уже выписали первых 16 россиян, у которых выявили «омикрон».

Число случаев инфицирования «омикрон»-штаммом коронавируса в России достигло 41, все заболевшие находятся в стационаре. Об этом сообщила главный санитарный врач РФ Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

«В первые три дня заболевания появляются такие клинические симптомы, как подъём температуры до 38,5 градуса, слабость, небольшое подкашливание, першение в горле. На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, но ещё и потому, что большая часть из них имеет иммунитет. Это в основном люди, вернувшиеся из-за границы», — сказала Попова.

Кроме того, медики наблюдают за 300 лицами, которые контактировали с заболевшими «омикроном». Как отметила главный санитарный врач РФ, они находятся под медицинским наблюдением и изолированы. Среди них уже выявлены четыре человека, получившие положительный результат ПЦР-теста на коронавирус.

При этом в интервью изданию «Комсомольская правда» она указала, что первые 16 россиян, у которых был выявлен «омикрон», уже выписаны из стационаров. По её словам, заболевание у них прошло достаточно спокойно, никаких проявлений тяжёлой формы болезни.

«И, в связи с тем, что у пациентов были отрицательные тесты на все варианты вируса и не ухудшалось самочувствие, по истечении 14 дней они были выписаны и отправлены по домам», — заявила Попова.

13 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что заболевание штаммом «омикрон» подтверждено у 16 из 177 граждан, вернувшихся в Россию из ЮАР.

Основными симптомами, свойственными заболеванию коронавирусным штаммом «омикрон», являются першение в горле, субфебрильная лихорадка, мышечные боли (миалгия). Об этом в ходе заседания заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Правительство в связи с распространением в мире мутации «омикрон» дополнительно выделит российскими эпидемиологам около 90 млн рублей на «изучение циркулирующих штаммов», отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы видим, что происходит в других государствах. В некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растёт особенно быстро. Нам надо быть готовыми к любому сценарию, учитывать опыт других стран», — подчеркнул глава кабмина.

Также 21 декабря в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» опубликовали фотографии «омикрона».

«ГНЦ ВБ «Вектор» в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом «омикрон» коронавируса для исследования его морфологических характеристик <…> Клетки были отделены от поверхности специальных флаконов, в которых они выращивались, на шестые сутки после заражения вирусом. После подготовки пробы, клетки были залиты в смесь эпоксидных смол», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при «омикроне» вирус собирается медленно и не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции, как это происходит с другими штаммами.

Статистика COVID-19

За минувшие сутки в стране зафиксировано 25 907 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Санкт-Петербурге (2075), Москве (1906) и Московской области (1811).

За всё время с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 10 267 719 человек. Число летальных исходов за минувшие 24 часа составило 1 027. Всего в РФ скончались 299 249 пациентов с COVID-19.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заболеваемость коронавирусом по-прежнему растёт в шести субъектах РФ (Дагестан, Ставропольский край, Курская, Мурманская, Нижегородская и Смоленская области), снижение фиксируется в 65 регионах.

«В России благодаря реализуемому комплексу противоэпидемиологических мероприятий в течение последних шести недель мы наблюдаем снижение заболеваемости. Показатель на прошедшей неделе составил 133,12 на 100 тыс. населения, это снижение (по сравнению) с неделей предыдущей — на 8,2%», — сказала она.

По словам Михаила Мишустина, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 58,8%. Первым компонентом вакцин от COVID-19 привиты почти 76 млн россиян, полностью курс вакцинации прошли свыше 70 млн человек, повторно вакцинировались почти 10 млн россиян, сообщил Михаил Мурашко. Он также добавил, что ревакцинация (бустирование) помогает поднять уровень антител для защиты от коронавируса, в том числе штамма «омикрон».

«И вакцинация вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в сочетании с ревакцинацией вакциной «Спутник Лайт» позволяет в значительной мере защитить население от новой коронавирусной инфекции, в том числе, как я уже сказал, от штамма «омикрон». Поэтому в рекомендациях сегодня звучит: через шесть месяцев необходимо пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма», — пояснил глава Минздрава.

Reuters

© Alexey Malgavko

Российский фонд прямых инвестиций добился огромного успеха с продвижением отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в мире. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что фармацевтический рынок — очень агрессивная среда с огромной конкуренцией со стороны глобальных компаний, располагающих бюджетом, который схож с бюджетом большинства стран мира.

«Взять там Pfizer, AstraZeneca и так далее. И эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам. То, что РФПИ пронёс нашу вакцину через все эти препоны, 70 с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже применяют у себя, — это огромный успех», — сказал он.

«Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19. Её разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. О дате регистрации было объявлено 11 августа 2020 года. К настоящему времени препарат получил одобрение на применение в 71 стране с общим населением 4 млрд человек.