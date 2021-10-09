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Состояние Саакашвили в тюрьме вызвало противоречивые прогнозы

09 октября 2021, 01:30  •  75 • Политика
В Минюсте Грузии утверждают, что политику не грозит истощение, однако личный врач Саакашвили убеждён, что вскоре его пациенту станет хуже.
Задержанный в Грузии Михаил Саакашвили пьёт соки и ест мёд. О состоянии экс-главы страны сообщили в Минюсте. В сообщении Специальной пенитенциарной службы ведомства уточнили, что объявивший голодовку Саакашвили не стоит перед опасностью истощения.
"Он начал принимать пищу, в том числе мёд и натуральный сок", - говорится в официальном сообщении.
Однако личный врач Саакашвили Николо Кипшидзе считает, что состояние здоровья его пациента может вскоре ухудшиться.
Он уточнил, что у Саакашвили анемия, а значит, прогнозы не обнадёживающие.
"Через два-три дня эти анализы станут хуже и потребуют другого лечения. Он никогда не был на сухой голодовке, принимает воду. Он не принимает пищу, выпил сок - и больше у него нет денег на покупку", - заявил Кипшидзе.

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