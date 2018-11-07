«Состояние политической нелепости»: зачем на Украине ввели уголовную ответственность за «нарушение границы» россиянами

Президент Украины Пётр Порошенко подписал законопроект, который вводит уголовную ответственность за «незаконное пересечение границы» гражданами России. Документ вступит в силу 8 ноября. Отныне нарушителям грозит до трёх лет лишения свободы. Эксперты считают, что новый закон направлен против россиян, посещавших Крым, а также самопровозглашённые ДНР и ЛНР. Аналитики полагают, что таким образом Киев пытается ухудшить отношения между россиянами и украинцами.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за «незаконное пересечение» государственной границы гражданами «страны-агрессора». Формулировкой «страна-агрессор» в Киеве обозначают Российскую Федерацию.

«Возвращено с подписью от президента», — говорится на странице закона №7017.

Документ вступит в силу «на следующий день после публикации». Таким образом, с 8 ноября лица, имеющие гражданство «государства-агрессора», или другие лица, в интересах «государства-агрессора» пересекающие границу «без документов или с документами, содержащими недостоверные сведения», а также вне пунктов пропуска, будут нести уголовную ответственность.

Так, российских граждан будут наказывать лишением свободы на срок до трёх лет, за повторное нарушение — сроком до пяти лет, а за незаконное пересечение границы с применением оружия — до восьми лет. Ранее «нарушителей» наказывали штрафами и административным арестом до 15 суток

Отметим, что 18 октября документ был принят Верховной радой. «За» проголосовали 243 украинских парламентария.

«Проект разработан с целью содействия обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Украины путём криминализации незаконного пересечения государственной границы представителями «государства-агрессора», — говорится в пояснительной записке.

«Продолжение войны с Россией всеми методами»

Киев намерен использовать законопроект в отношении россиян, посещающих Крым. Такое мнение выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он напомнил, что Украина до сих пор считает полуостров частью своей территории.

«Это направлено против достаточно большого количества российских граждан, которые едут в Крым. Те люди, которые после поездки в Крым собираются съездить навестить родственников (на Украину. — RT), рискуют получить тюремный срок на Украине. Другое дело, не знаю, как они будут находить доказательную базу. Но людей публичных — артистов, политологов, политиков — это касается прямо. Если посещение ими Крыма зафиксировано, например, СМИ, это может служить доказательством», — сказал он.

По мнению эксперта, с аналогичной опасностью могут столкнуться люди, посещающие территории Луганской и Донецкой народных республик.

«То же самое касается людей, которые ездят навещать родственников в Донецкую и Луганскую республики, а также, опять-таки, известных людей, представителей гуманитарных организаций, которые посещают Донбасс. Это продолжение войны с Россией всеми методами, кроме артиллерийских», — пояснил Жарихин.

В свою очередь, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT также указал на желание Киева в очередной раз использовать придуманную ими формулировку «страна-агрессор».

«Украина не решается заявить о том, что ведёт войну с Россией: придётся тогда переделывать всю историю и заново договариваться с Европой. Тем не менее называть нашу страну «агрессором» Украина в лице Порошенко продолжает и пытается побудить к этому мировое общественное мнение», — заметил политолог.

Знак у КПП «Джанкой» на границе РФ и Украины

© Алексей Полегенько / РИА Новости

По мнению эксперта Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, подписанный Порошенко закон направлен на обострение противостояния между населением РФ и Украины. Он также не исключает, что подобный заказ поступил Киеву от внешних спонсоров.

«Киевские власти входят в состояние политической нелепости. Принятие такого закона доводит до абсурда возможность обмена контактами между Россией и Украиной. Если брать событийные обстоятельства, то 11 ноября должны состояться выборы в ДНР и ЛНР. Может быть, это попытка оказать на них давление. Скажем так, у киевских стратегов свой взгляд на жизнь, не всегда совпадающий с объективной реальностью», — сказал Оленченко RT.

«Русский медведь»

Добавим, что в среду, 7 ноября, Порошенко также выступил в Киеве на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперёд». В ходе своей речи он рассказал о якобы предпринимаемых Россией мерах в рамках «гибридной войны».

«За эти годы мы очень хорошо изучили повадки «русского медведя»... Если вы, дорогие участники конференции, готовы обороняться, спросите нас, украинцев, как это делать», — сказал Порошенко.

По его словам, в «московский инструментарий» якобы входят «информационные атаки, попытки дестабилизации ситуации внутри страны, энергетический шантаж, полное эмбарго и закрытие рынка, агрессивное навязывание своей повестки дня через агентов влияния» и многое другое.

Как считает украинский лидер, российская сторона якобы использует его государство в качестве полигона для испытания этих инструментов.

Кроме того, Порошенко выразил мнение, что РФ якобы совершила «вмешательство» в брексит, референдум в Нидерландах и планирует сделать это на украинских президентских выборах и голосовании в Европейский парламент.

«Цель этой гибридной войны — подорвать устои не Украины, а всего демократического мира не столько прямыми ударами, сколько изнутри... Для чего? Чтобы подорвать единство Европейского союза», — сказал он.

Стоит подчеркнуть, что позиция украинского лидера не соответствует действительности, поскольку заявления о «вмешательстве РФ» в те или иные политические процессы на Западе так и не получили доказательной базы.

Напомним, что в октябре правительство Великобритании заявило об отсутствии доказательств «вмешательства» России, в частности, в брексит. Ранее об этом же заявляли социальные сервисы Twitter и YouTube. Расследование якобы имевшего места сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой на президентских выборах 2016 года также не нашло никаких доказательств связей главы Белого дома с Россией.