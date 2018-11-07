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«Состояние политической нелепости»: зачем на Украине ввели уголовную ответственность за «нарушение границы» россиянами
07 ноября 2018, 23:39 • 75 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко подписал законопроект, который вводит уголовную ответственность за «незаконное пересечение границы» гражданами России. Документ вступит в силу 8 ноября. Отныне нарушителям грозит до трёх лет лишения свободы. Эксперты считают, что новый закон направлен против россиян, посещавших Крым, а также самопровозглашённые ДНР и ЛНР. Аналитики полагают, что таким образом Киев пытается ухудшить отношения между россиянами и украинцами.
globallookpress.com © Danil Shamkin/NurPhoto/ZUMA Wire
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за «незаконное пересечение» государственной границы гражданами «страны-агрессора». Формулировкой «страна-агрессор» в Киеве обозначают Российскую Федерацию.
«Возвращено с подписью от президента», — говорится на странице закона №7017.
Документ вступит в силу «на следующий день после публикации». Таким образом, с 8 ноября лица, имеющие гражданство «государства-агрессора», или другие лица, в интересах «государства-агрессора» пересекающие границу «без документов или с документами, содержащими недостоверные сведения», а также вне пунктов пропуска, будут нести уголовную ответственность.
Так, российских граждан будут наказывать лишением свободы на срок до трёх лет, за повторное нарушение — сроком до пяти лет, а за незаконное пересечение границы с применением оружия — до восьми лет. Ранее «нарушителей» наказывали штрафами и административным арестом до 15 суток
Отметим, что 18 октября документ был принят Верховной радой. «За» проголосовали 243 украинских парламентария.
«Проект разработан с целью содействия обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности Украины путём криминализации незаконного пересечения государственной границы представителями «государства-агрессора», — говорится в пояснительной записке.
«Продолжение войны с Россией всеми методами»
Киев намерен использовать законопроект в отношении россиян, посещающих Крым. Такое мнение выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он напомнил, что Украина до сих пор считает полуостров частью своей территории.
По мнению эксперта, с аналогичной опасностью могут столкнуться люди, посещающие территории Луганской и Донецкой народных республик.
«То же самое касается людей, которые ездят навещать родственников в Донецкую и Луганскую республики, а также, опять-таки, известных людей, представителей гуманитарных организаций, которые посещают Донбасс. Это продолжение войны с Россией всеми методами, кроме артиллерийских», — пояснил Жарихин.
В свою очередь, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT также указал на желание Киева в очередной раз использовать придуманную ими формулировку «страна-агрессор».
«Украина не решается заявить о том, что ведёт войну с Россией: придётся тогда переделывать всю историю и заново договариваться с Европой. Тем не менее называть нашу страну «агрессором» Украина в лице Порошенко продолжает и пытается побудить к этому мировое общественное мнение», — заметил политолог.
По мнению эксперта Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, подписанный Порошенко закон направлен на обострение противостояния между населением РФ и Украины. Он также не исключает, что подобный заказ поступил Киеву от внешних спонсоров.
«Киевские власти входят в состояние политической нелепости. Принятие такого закона доводит до абсурда возможность обмена контактами между Россией и Украиной. Если брать событийные обстоятельства, то 11 ноября должны состояться выборы в ДНР и ЛНР. Может быть, это попытка оказать на них давление. Скажем так, у киевских стратегов свой взгляд на жизнь, не всегда совпадающий с объективной реальностью», — сказал Оленченко RT.
«Русский медведь»
Добавим, что в среду, 7 ноября, Порошенко также выступил в Киеве на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного продвижения вперёд». В ходе своей речи он рассказал о якобы предпринимаемых Россией мерах в рамках «гибридной войны».
«За эти годы мы очень хорошо изучили повадки «русского медведя»... Если вы, дорогие участники конференции, готовы обороняться, спросите нас, украинцев, как это делать», — сказал Порошенко.
По его словам, в «московский инструментарий» якобы входят «информационные атаки, попытки дестабилизации ситуации внутри страны, энергетический шантаж, полное эмбарго и закрытие рынка, агрессивное навязывание своей повестки дня через агентов влияния» и многое другое.
Как считает украинский лидер, российская сторона якобы использует его государство в качестве полигона для испытания этих инструментов.
Кроме того, Порошенко выразил мнение, что РФ якобы совершила «вмешательство» в брексит, референдум в Нидерландах и планирует сделать это на украинских президентских выборах и голосовании в Европейский парламент.
«Цель этой гибридной войны — подорвать устои не Украины, а всего демократического мира не столько прямыми ударами, сколько изнутри... Для чего? Чтобы подорвать единство Европейского союза», — сказал он.
Стоит подчеркнуть, что позиция украинского лидера не соответствует действительности, поскольку заявления о «вмешательстве РФ» в те или иные политические процессы на Западе так и не получили доказательной базы.
Напомним, что в октябре правительство Великобритании заявило об отсутствии доказательств «вмешательства» России, в частности, в брексит. Ранее об этом же заявляли социальные сервисы Twitter и YouTube. Расследование якобы имевшего места сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой на президентских выборах 2016 года также не нашло никаких доказательств связей главы Белого дома с Россией.
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