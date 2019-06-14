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«Состояние абсолютного счастья»: вышедшая под залог из тюрьмы Кувейта Мария Лазарева рассказала о своём освобождении

14 июня 2019, 18:24  •  15 • В мире
Руководитель крупной инвестиционной компании Мария Лазарева вышла из тюрьмы в Кувейте, проведя в заключении 472 дня. Суд выпустил Лазареву под залог в размере 3,2 миллиона долларов. В мае 2018 года женщину признали виновной в хищении государственных средств и приговорили к 10 годам лишения свободы. Спустя год это решение было аннулировано, однако расследование дела продолжается. В беседе с RT Лазарева рассказала, как российские политики и дипломаты помогли ей оказаться на свободе и какую роль в этом сыграл телеканал RT.
 
Twitter © @MarshaLazareva
 

Исполнительный директор инвестиционной компании KGL Investment (KGLI) Мария Лазарева была арестована в 2017 году — её обвинили в хищении государственных средств в рамках проекта по созданию стратегии развития логистического хаба в Кувейте, а также в растрате средств портового фонда.

Лазарева обвинения не признала. Защита предпринимателя отмечала, что дело было сфабриковано усилиями конкурирующей компании, а следствие «умышленно игнорировало оправдательные доказательства».

«Меня бросили во временную тюрьму, где две недели я спала на полу, укрываясь, извините, облёванными одеялами, — рассказывала ранее журналистам Лазарева. — Они предоставили огромную базу якобы обвинительных документов, и судья не разрешал нам допуск к этим обвинительным документам».

В мае 2018 года суд приговорил Лазареву к 10 годам тюремного заключения, а также оштрафовал на $72,8 млн по обвинению в хищении $36 млн из бюджета.

5 мая 2019 году приговор был признан незаконным и аннулирован апелляционным судом Кувейта.

Свобода за миллионы

По данным СМИ, суд постановил освободить Лазареву, однако назначил залог в размере более $65 миллионов. На следующем заседании сумма залога была значительно уменьшена — до $3,2 млн. 12 июня Лазарева вышла на свободу.

«У меня было состояние абсолютного и безграничного счастья, когда смогла обнять своего ребёнка и увидеть своих родителей. Это всё, что мне надо было за это долгое время», — рассказывает RT Лазарева.

Арест Лазарева называет «большой и трагической ошибкой», однако отмечает, что с самого начала надеялась на справедливое расследование и суд.

«Когда меня обвинили, первое, что я сделала — сразу вернулась в Кувейт из деловой поездки, так как верила в справедливость кувейтского правосудия. Я не пропустила ни одного слушания в суде. И я была очень счастлива, когда 5 мая 2019 года апелляционный суд аннулировал предыдущий обвинительный приговор», — говорит россиянка.

Лазарева отметила, что огромную роль в её судьбе сыграли российские дипломаты.

«Министерство иностранных дел и сам министр, господин Лавров, господин Богданов (замминистра иностранных дел Михаил Богданов. — RT), посол Николай Макаров и консул Евгений Аржанцев — эти люди неустанно боролись за мои права. Я также очень благодарна председателю Торгово-промышленной палаты Москвы господину Платонову, который откликнулся и посмотрел на моё дело, потому что у него самого есть уникальный опыт работы прокурором в России. Татьяна Борисовна Юмашева (руководитель Фонда первого президента России Бориса Ельцина. — RT) — она одна из первых, кто откликнулась и поддержала меня в трудные минуты, когда всё казалось очень несправедливым и очень трагичным. Глава Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко тоже очень внимательно изучила моё дело и не раз его поднимала. Шери Блэр — известная правозащитница в Англии — тоже много раз являлась здесь на суды и отстаивала мои права. Эти женщины сыграли основную роль в том, что морально я смогла продержаться до момента, когда апелляционный суд Кувейта, наконец, разрешил выйти мне на свободу».

Лазарева особо отметила роль телеканала RT в её освобождении.

«У меня не было возможности давать интервью или объяснять свою позицию в Кувейте — я была непубличным человеком. А потом я находилась в тюрьме и не могла отстаивать свою позицию. RT является самым «смотрибельным», самым популярным российским каналом в арабском мире. И то, что вы освещаете моё дело — это, несомненно, сыграло огромную роль».

Рассмотрение уголовного дела против Лазаревой продолжится в суде первой инстанции. По этой причине россиянка пока не может покинуть Кувейт.

«Я намереваюсь и дальше находиться в Кувейте, ходить на все заседания и слушания, отстаивать свою невиновность и своё честное имя и репутацию», — подчёркивает Лазарева.

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