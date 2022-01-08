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Состоялся первый разговор Путина и Токаева о бунтах в Казахстане. Главные тезисы

08 января 2022, 14:00  •  103 • Политика
Президенты Путин и Токаев обсудили происходящее сегодня в Казахстане. Это первый разговор лидеров двух стран после начала протестов, о котором решено сообщить публично.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели первые переговоры после начала беспорядков в соседнем государстве, о которых сообщается публично.
Известно, что разговор Путина и Токаева был продолжительным. Президент Казахстана в деталях рассказал президенту России о том, что происходит в стране в данный момент. Токаев полагает, что ситуация развивается в сторону стабилизации.
Лидеры обменялись мнениями о возможных мерах по наведению порядка в Казахстане. Президент Казахстана отдельно поблагодарил страны ОДКБ и особенно Россию за помощь в разрешении кризиса.
Наконец, ещё один важный пункт переговоров - организация видеовстречи лидеров ОДКБ под председательством Армении. С инициативой выступил Токаев. Президент Путин предложение поддержал.
Добавим, все детали происходящего в эти дни в Казахстане - в специальном разделе "Первого русского".

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