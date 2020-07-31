«Состоялся обстоятельный разговор»: Путин обсудил с членами Совбеза инцидент с задержанием россиян в Белоруссии

Москва рассчитывает, что безосновательно задержанные в Белоруссии 33 гражданина РФ будут отпущены на свободу в самое ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, этот инцидент обстоятельно обсуждался на совещании Совбеза РФ, которое провёл Владимир Путин. Как отметил официальный представитель Кремля, действия Минска не совсем укладываются в рамки дружественных межгосударственных отношений.

Россия до сих пор не получила от Белоруссии информацию, обосновывающую задержание 33 российских граждан на территории республики. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что в пятницу, 31 июля, Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. На нём, помимо различных вопросов социально-экономической внутрироссийской повестки дня, обсуждалось «безосновательное задержание» россиян.

«Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии. Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — заявил Песков.

По его словам, на данный момент в Москве «с высокой долей уверенности» заявляют, что задержанные находились в Белоруссии проездом.

«Они должны были улетать транзитом в другую страну, их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или с белорусскими делами», — сказал он.

Песков также рассказал, что россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, у них были билеты в Стамбул.

«Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий», — добавил официальный представитель Кремля.

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На 9 августа в Белоруссии намечены президентские выборы. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего лидера республики Александра Лукашенко. Дмитрий Песков выразил надежду на то, что избирательная кампания пройдёт в соответствии «со всеми принципами и нормами свободного волеизъявления».

«Белоруссия — это наш союзник, мы, конечно, хотим, чтобы кампания прошла максимально успешно. Вмешиваться не планируем», — заключил он.

Кроме того, стало известно, что российский консул получил от председателя Следственного комитета Белоруссии разрешение на посещение задержанных граждан РФ.

«Сейчас ждём технически, чтобы разрешение было передано и сотрудники могли осуществить свои функции», — цитирует РИА Новости представителей дипмиссии.

Напомним, что о задержании под Минском 33 россиян, которые якобы являются «бойцами иностранной частной компании Вагнера», в среду, 29 июля, сообщило белорусское информагентство БЕЛТА. Позднее в ещё одном материале утверждалось, что в Белоруссию якобы прибыли более 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Александр Лукашенко в ходе заседания республиканского Совбеза охарактеризовал инцидент как «чрезвычайное происшествие». Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков заявил, что в отношении задержанных россиян уголовное производство возбуждено по статье УК РБ «290 какой-то», пояснив, что речь идёт о «подготовке террористического акта». Белорусский Следственный комитет, в свою очередь, отметил, что задержание связано с подозрением в подготовке массовых беспорядков (ст. 293 УК РБ). Россиянам предоставили адвокатов, при этом с юристов взяли «подписку о неразглашении данных предварительного следствия».

«У каждого из задержанных по закону есть возможность реализовать своё право на защиту, и такая возможность им была предоставлена», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Дарьи Шупеньки.

При этом Белоруссия передала Украине список задержанных россиян для проверки на предмет их якобы возможного участия в боевых действиях в Донбассе и наличие украинского гражданства.

«Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

В Министерстве иностранных дел России призвали Минск «прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций». Российские дипломаты подчеркнули, что «попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает по меньшей мере недоумение».

Также отмечено, что одиозная трактовка Минском задержания россиян «не выдерживает никакой критики», поскольку группа граждан РФ следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея все необходимые документы.

«Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск — Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией», — поясняли в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что Белоруссия подойдёт к установлению обстоятельств инцидента «взвешенно и объективно», а также в тесном взаимодействии с российской стороной.