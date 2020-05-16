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«Состояли в одних сообществах»: СК допросил фигурантов дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

16 мая 2020, 20:50  •  205 • В России
Следственный комитет установил личности злоумышленников, причастных к реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк онлайн». Они размещали на сайтах акции фотографии деятелей нацистской Германии. Среди фигурантов разбирательства — жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска. Они признали вину и раскаялись в своих поступках. Вместе с тем в отношении них завели уголовные дела. По данным СК, все подозреваемые состояли в одних сообществах в социальных сетях.
 
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка» © СК РФ
 

Следственный комитет назвал имена четырёх подозреваемых в реабилитации нацизма, которые разместили фотографии деятелей Третьего рейха на сайтах «Бессмертного полка». Среди фигурантов оказались жители Перми, Самары, Волгограда и Ульяновска.

«В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска», — заявили в СК.

Ведомство опубликовало видеозапись допросов подозреваемых, в ходе которых они признали свою вину и раскаялись в содеянном. Один из задержанных молодых людей назвал произошедшее «шуткой, которая не удалась».

  • СК допросил фигурантов дела о фотографиях нацистов на сайте «Бессмертного полка онлайн»

В отношении перечисленных СК людей возбуждены уголовные дела по статье о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Следователи допрашивают подозреваемых, в их домах проводят обыски. По информации ведомства, все предполагаемые виновники акции состояли в одних интернет-сообществах.

«Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники даёт следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях», — отметили в ведомстве.

Один из подозреваемых, Вячеслав Круглов, ранее привлекался к уголовной ответственности за «преступления экстремистской и общеуголовной направленности»: в 2017 году — за преступление экстремистского характера, в 2018-м — за кражу.

Среди причастных к реабилитации нацизма есть и подданные других государств, подчеркнули в СК. В частности, это граждане Украины и Эстонии.

Об установлении круга подозреваемых в попытке размещения на сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» фотографий лидеров нацистской Германии СК сообщил 15 мая. Тогда в ведомстве рассказали, что установили IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцев.

По данным следствия, неизвестные с целью одобрения нацистских преступлений разместили в открытом доступе фото рейхсфюрера СС Гиммлера, сопроводив его комментарием, что на снимке якобы запечатлён полковник Алексеев В.М.

Кроме того, в «Банке памяти» появилась анкета с фотоизображением Гитлера с подписью, что на ней якобы участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».

Как заявили в СК, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

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О попытках осквернить память погибших в войне советских военнослужащих 12 мая рассказали организаторы проекта «Бессмертный полк онлайн», приуроченного к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Как пояснила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова, организаторы зафиксировали, что вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей, а также вождей и офицеров нацистской Германии.

Амельченкова подчеркнула, что подобные заявки блокировались добровольцами и профессиональными историками.

Кроме того, организаторы рассказали, что сайт акции атаковали хакеры. По информации «Бессмертный полк онлайн» подвергся хакерским атакам. Специалисты организации установили, что при этом были задействованы 646 уникальных IP-адресов. Из них 64% серверов находились в странах Европы, в том числе на Украине, ещё 27% — на территории Северной Америки и 3% — в странах Азии. Также были зарегистрированы хакерские атаки с территории России.

Отметим, что россияне осудили попытки публиковать на сайте «Бессмертного полка» фото нацистов. Соответствующие результаты получены в итоге опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Абсолютное большинство наших соотечественников (83%) отнеслось к данному происшествию с осуждением. Считают, что это оскорбление памяти и подвигов советских солдат, — 40% россиян (39% среди тех, кто был проинформирован о случившемся)», — отмечается в материалах ВЦИОМ.

Ещё 27% участников опроса назвали этот поступок провокацией, 22% — проявлением кощунства, 16% — насмешкой над ветеранами. 9% заявили, что это попытка обесценить смысл акции, 7% назвали данное событие неудачным розыгрышем.

Наиболее подходящим наказанием за подобный поступок респонденты назвали лишение российского гражданства (29%), уголовное наказание (26%), а также штраф (23%), ограничение доступа в интернет гражданину, который выкладывал фотографии (22%).

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