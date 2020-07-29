Состоялась встреча президентов Молдовы и Приднестровья

Карантинные посты на границы ПМР останутся до конца пандемии

Во вторник, 28 июля, состоялась встреча президентов Молдовы Игоря Додона и Приднестровья Вадима Красносельского. Это была седьмая (и первая в этом году) встреча лидеров двух соседних Республик. Встреча прошла в официальной загородной резиденции президента Молдовы в селе Кондрица.

«После обмена приветствиями руководители делегаций провели традиционный разговор тет-а-тет. Рабочая беседа президентов состоялась в ходе прогулки по территории резиденции. Остальные участники международной встречи присоединятся к разговору позже. Основная расширенно-дискуссионная часть пройдёт за круглым столом»,

– сообщает пресс-служба президента ПМР.

Тем для обсуждения много – временные карантинные посты, возобновление переговоров в формате «5+2», решение банковского вопроса, закрытие уголовных дел, пуск троллейбуса по маршруту «Бендеры – Варница». Все эти темы для обсуждения были предварительно согласованы.

Игорь Додон со своей стороны объявил, что рад возобновлению диалога с Тирасполем, несмотря на непростую ситуацию с пандемией коронавируса. Он отметил, что внимательно следит за тем, какие меры по борьбе с эпидемией предпринимаются в Приднестровье, в Молдове же, к сожалению, уровень заболеваемости слишком высок, хотя в Кишинёве прилагают максимальные усилия для того, чтобы «противостоять распространению коронавируса».

«Вадим Красносельский назвал встречу важной, отметив, что от её итогов зависит решение вопросов, которые остаются в повестке на протяжении не одного года. Президент ПМР обозначил готовность к диалогу. Глава Приднестровья считает важным участие в дискуссии руководителей экспертных (рабочих) групп, работающих по конкретным направлениям. Такой формат встречи позволит обсудить и детально проработать конкретные вопросы»,

– говорится в сообщении.

По мнению президента Молдовы, встреча была плодотворной, по многим вопросам наметился прогресс.

«Этот диалог очень важен. Уверен, что наши граждане хотят, чтобы такой диалог был. Я хочу вас заверить, уважаемые сограждане, дорогие друзья, что мы будем делать всё возможное, чтобы жители и левого и правого берега сталкивались с меньшими проблемами – социальными и экономическими, которые были раньше»,

– заявил Игорь Додон по итогам встречи. Отметив, что вопрос, который интересует Кишинёв в первую очередь – карантинные блокпосты – уже частично решён.

Напомним, что Тирасполь согласился убрать часть дополнительных КПВВ, установленных на время пандемии коронавируса.

«Я всегда за свободу перемещения. Временных санитарных постов было изначально 31, на сегодняшний день их осталось 11 (буквально вчера приняли решение о закрытии очередных пяти постов). Они служат не для того, чтобы препятствовать гражданам перемещаться по той или иной территории, а чтобы не было бесконтрольного распространения коронавирусной инфекции. По мере ослабления распространения коронавирусной инфекции данные посты будут ликвидироваться»,

– заверил Вадим Красносельский.