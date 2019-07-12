Состоится ли "прорыв" американцев по Севморпути без спроса России? • 136 • Аналитика









Потомки древних шумеров рвутся в Арктику на словах

Причем, кроме серьезных ребят вроде китайцев, которые, конечно, не арктическая держава, но потенциально заинтересованы в транзите по СМП и исследованиях Арктики, и, имея прекрасные отношения с Россией, могут ими заниматься, конечно, под дружеским присмотром и помощью, в тему лезут даже несостоявшиеся, согласно определениям Госдепа США, государства. Так, "махнувшая не глядя" вечно нетрезвого кондитера на телешута, предпочитающего, похоже, различные вещества, Украина устами своего посла в Норвегии внезапно заявила о желании Киева "стать арктическим игроком".



Правда, это не в первый раз, до этого подобные вещи еще в 2017 г. говорил бывший директор рынка в Виннице, который сейчас там является премьером. Как, с чем, на чем собирается "стать игроком" в Арктике Киев, думаю, загадка и для Гройсмана, и для посла Яцюка. Разве что кто-то подарит списанный ледокол арктического класса или ледокольный транспорт? Но обычно такие суда в дефиците у почти всех стран арктического региона, кроме России, да и служат они обычно до того возраста и состояния, что дарить их, пусть даже Украине, уж совсем неуместно. Или Украина, которая нигде не упоминается в документах, скажем, по Шпицбергену, захочет там уголь добывать? Так уже добывает, несколько сотен ее граждан продолжают работать на российских угольных шахтах на архипелаге. Как и в других арктических и просто северных угольных или золотых разработках можно встретить украинских "гастарбайтеров". И, скорее всего, большая их часть и нынешнюю Украину, и ее правителей видела в белых тапочках и деревянной таре, тем более что многих из них и проголосовать-то на выборах права лишили.



Но арктические амбиции Украины скорее не для серьезного разговора, а для разминки. Как и космические ее амбиции, ракетные и какие угодно еще, вплоть до желаемого статуса "аграрной сверхдержавы" или обретения гиперлупа. Те же китайцы устами своих экспертов вежливо посмеялись над свидомыми потомками древней шумерской цивилизации, с одной стороны, "поприветствовав" желание осваивать Арктику, а с другой стороны — напомнив, что для подобного нужны и средства, и возможности, и, главное, сотрудничество с Россией. А какое оно может быть с "гибридным агрессором"? Да еще если грошей нема?



США всегда за свободу судоходства в чужих водах

А вот у хозяина нынешних киевских (и предыдущих, если между ними вообще можно увидеть существенную разницу) властей есть свои арктические амбиции, несколько более весомые. Американцы не раз заявляли, что им не нравится российская активизация в Арктике, причем это началось не после Крыма с Донбассом, как многие думают, а после того, как РФ начала активно восстанавливать военное присутствие в Арктике.



Причем в первую очередь — радиолокационное поле, также зоны прикрытия ЗРС и ЗРК, и зоны "вне доступа" кораблям противника, то есть прикрытые береговыми ПКРК. И начала активное строительство заполярных баз нового поколения взамен профуканных в 90-е, восстановление аэродромов базирования либо подскока истребительной и ударной авиации. И чем плотнее Россия брала зону СМП под контроль, тем громче было возмущение из Вашингтона и крики про "свободу судоходства", принадлежность СМП всему человечеству и прочие бредовые лозунги. Простите, господа, вы в курсе, что СМП частично проходит по исключительной экономической зоне России, а частично по ее территориальным водам? Вы о какой свободе судоходства толкуете? А оплатить расходы России по содержанию СМП, кстати, не желаете, по установленной таксе? Или ковбои в салуне не платят? Нет, ребята, здесь платить придется. Также сообщения об обнаруженных в Арктике минеральных ресурсах подогревают алчность в Вашингтоне. Нет, это тоже не про вас.



К слову сказать, американцы и канадцев не первый год призывают к "свободе судоходства" по Северо-Западному проходу в канадской Арктике. Те отказываются, несмотря на крайнюю степень подчиненности и зависимости политики Оттавы от Вашингтона. Да и там ори или не ори про "свободу мореплавания", а ее там нет и не будет. Этот проход даже атомоход типа "Ямала" или даже новейшего типа ЛК-60Я "Арктика", когда их введут в строй, пройти сможет не всегда и не везде. И даже перспективный "Лидер" ЛК-120, вероятно, может кое-где и спасовать. Ситуация там куда тяжелее, чем на СМП, а навигация осложнена многочисленными островами и островками.



И тем не менее, американцы делали различные заявления на тему "свободы судоходства" на СМП и в прошлом году, и в этом. Госсекретарь Помпео по уровню вреда, нанесенного на своем посту интересам США, соперничающий разве что с г-ном Болтоном и Хиллари Клинтон в её бытность госсекретарем, в мае на заседании стран-членов Арктического совета заявил:

" Незаконное регулирование Россией иностранных судов, проходящих у ее берегов, и угрозы правительства применить военную силу беспокоят правительство Соединенных Штатов, а также других членов Арктического совета".



Как всегда, американцы свои желания выдают за чужие, ссылаясь на мнение абстрактного "мирового сообщества" или вот в данном случае "других членов совета". Речь о введенных РФ новых правилах прохода по СМП, действующих с 1 января этого года для иностранных торговых судов и военно-морских судов и кораблей. По этому положению военные корабли или суда вспомогательного флота обязаны уведомить о проходе заранее и принять на борт лоцмана, не забыв оплатить его услуги и все прочие накладные расходы, следуя, конечно же, указаниям российской стороны. Делается это не просто для контроля — мы и так достаточно плотно контролируем обстановку в зоне СМП, и незамеченным там не проскочишь, а, в первую очередь, для безопасности проходящих, вне зависимости от их принадлежности.



Сунутся ли на СМП без разрешения?

А еще в январе секретарь (министр по-нашему) ВМС Р. Спенсер заявил, что летом флот примет решение об отправке "группы кораблей за Полярный круг". Замечу, что речь о проходе СМП не шла. И тут вдруг на одном из достаточно сомнительных ресурсов рунета попадается статья о том, что в августе, мол, ВМС США в нарушение правил, установленных РФ о проходе по СМП, "планируют совершить трансарктический переход разнородной группой боевых кораблей". Причем ссылки на западный первоисточник в материале не указано, и обнаружить его в западных СМИ не удалось. Но, предположим, что это правда — что тут следует делать России?



Прежде всего стоит заметить, что американцы уже пробовали сунуться на СМП без разрешения, и не раз. И даже в 1964 г., когда СССР по ракетно-ядерному потенциалу было еще далеко до уровня США, куда дальше современного Китая, да и настоящего океанского флота у нас тогда еще толком не было (после "дорогого" деятеля в вышиванке флот достаточно долго приходил в себя, да и все ВС тоже, кроме, конечно, ракетчиков) — дело закончилось отловом и выдворением пары визитеров восвояси и более ничем. Ну, еще парой дипломатических нот с обеих сторон, где стороны обозначили свое отношение к вопросу и обозначили еще раз позиции (американцы и тогда стояли за свободу судоходства в чужих водах).





Точно так же и сейчас их могут развернуть обратно, вежливо обозначив направление движения. Тем более что нарушение территориальных вод военными судами уже само по себе "казус белли". И основной причиной тут будет не желание предотвратить нарушение нами установленных правил, а желание предотвратить совершение "партнерами" ошибки, если они туда сунутся самостоятельно. Управленческий провал России. С кем вы, эффективные менеджеры?



Арктика не прощает незнания

Ведь навигация по СМП сильно отличается даже от простых плаваний в северных водах, а и с ними у американцев не все гладко. Вспомним прошлогодние учения НАТО, когда десантное соединение КМП США попало в шторм около Исландии и десантный транспорт-док и десантно-вертолетный корабль-док получили повреждения и не смогли выполнить задачу. А авианосная группа США, лишь чуть-чуть зайдя за границу Полярного круга, вскоре переместилась южнее. О не столь давнем походе американских АПЛ со всплытием в высокоширотной полынье, чуть не закончившемся серьезными неприятностями, напоминать не будем, подводные дела — это другое. В общем, Арктика не прощает незнания обстановки и отсутствия опыта. А вот опыта в плаваниях по СМП у американцев нет. И данных ледовой разведки нет, как и знания местных льдов. Со спутника можно разглядеть не все, вести разведку беспилотниками можно, но без опытного глаза, который эту картинку оценит, можно попасть впросак.



Трасса СМП сложна, радиосвязь работает неустойчиво, а еще существуют магнитные бури и прочие радости жизни. Про особенности навигации по магнитному компасу в высоких широтах и говорить не приходится, радионавигация тоже непроста. А на ГЛОНАСС и особенно НАВСТАР надеяться, как в Атлантике, не стоит. Да и помехи могут приключиться и рукотворные, если уж на то пошло. А еще моря Севморпути достаточно мелкие. Карское — глубины составляют и 50 и 70 метров, но есть места и с 8-15 м. В море Лаптевых глубины менее 100 м, в Восточно-Сибирском море значительная часть глубин не превышает 20-25 м. А еще и отмели, бывает, смещаются. А еще есть затонувшие суда. И мины, говорят, иногда находят в том же Карском море. В общем, обстановку надо знать, и знать не понаслышке. А то можно пополнить список затонувших судов, причем в каком-нибудь неудобном месте. Другим будут мешать потом.



Самый главный вопрос, однако, не течения, глубины и ветра и навигация, а ледовая обстановка. Мнимое "глобальное потепление" (никак не связанное с деятельностью хомо сапиенс, а связанное с погодными длительными циклами), точнее, его беззастенчивое "вливание в уши" мировыми средствами массовой дезинформации, приводит к тому, что в него верят уже даже те, кто эту тему и запустил. Идет целый вал бравурных или же алармистских публикаций, докладов, передач о том, как скоро Арктика очистится ото льда и можно будет по ней ходить чуть ли не на резиновых лодках. Однако даже в прошлом году, в условиях аномально теплой для региона погоды, летом в августе льдами была забита значительная часть акватории на трассе СМП. В этом году обстановка куда хуже. Достаточно посмотреть на карты. И вряд ли за месяц или полтора обстановка кардинально улучшится. Да, были случаи почти самостоятельного прохода по СМП в августе танкеров-газовозов из Сабетты. Только вот они не проходили СМП целиком, все они — усиленного ледового класса и способны идти в 1,5-2-м льду. И все равно, в большинстве случаев и им нужна помощь атомохода. В общем, тут как в поездке на крутом джипе по непролазной грязи — чем дальше проедет джип, тем дольше придется идти за трактором. Можно и не войти во льды без ледокола, а можно войти и там застрять. Это если не зажмет и не раздавит.





Такова ледовая обстановка на СМП на сегодняшний день. Через месяц она улучшится, но не настолько, как кому-то очень хочется









Для сравнения: обстановка в августе прошлого года в наиболее проблемных точках СМП



При всем многообразии выбора — в ВМС США выбора почти нет

И самое главное: на чем американцы туда бы пошли? Отряд из нескольких эсминцев и крейсера? Эти корабли не имеют никакой брони, никакого ледового пояса, на них нет никаких систем защиты от обледенения палуб и надстроек (а недооценивать обледенение очень глупо и опасно). Их корпуса никак не приспособлены ко встрече со льдом, толку-то, что они военные? Это старые линейные корабли могли как-то противостоять ледяной опасности, у них был мощный бронепояс. В общем, поход такой группы кораблей без обеспечения и ледоколов России может затмить собой выход в автономное плавание в сложной погодной обстановке трех мудрецов в одном тазу из стихотворного перевода С. Я. Маршака. В оригинале это были три мудрых англосаксонских моряка из Готэма и плавали они на корыте. Как воюем мы, настоящие цивилизованные спецназовцы



Но у американцев есть ведь два ледокола, могут отправить и их с боевыми кораблями? В теории да, более того, их даже три. Все принадлежат Береговой охране США, два, "Полар Си" и "Полар Стар" считаются формально "тяжелыми", один, "Хили" — средним, хотя по водоизмещению он и больше их. На практике же "Полар Си" уже 9 лет используется как склад запчастей для более удачливого систершипа, и в строй уже не вернется. Второй же, построенный в 1976 г., несмотря на то, что обеспечивает Американскую антарктическую экспедицию, испытывает огромные проблемы с надежностью и целостностью корпуса. Этот 13-тысячетонный корабль не может считаться достойным соперником наших атомоходов, более того, большой вопрос, может ли он соперничать с дизель-электрическими линейными ледоколами, например, типа ЛК-25. Точнее, если когда-то и мог, то в нынешнем состоянии точно не сможет.



Так, в начале 2018 г., в ходе антарктического плавания, "Полар Стар" сначала потерял одну из трех газотурбинных силовых установок и не смог ввести ее в строй в ходе похода, а затем получил течь в районе машинного отделения, причем только серьезные морозы и вызванное ими обмерзание не дало течи стать куда опаснее. И это не первая и не единственная поломка этого корабля за ту навигацию. Сами американские полярники говорят, что, если "Полар Стар" поломается, это будет катастрофа и заменить его будет нечем. Можно ли такой корабль отправлять проводить за собой группу боевых кораблей, не имеющих ледового класса, по СМП, да еще самостоятельно? Можно, если они все очень вам надоели. Второй ледокол, "Хили", крупнее, около 16 тыс.т., но куда хуже по максимальной толщине льда, и используется как исследовательское судно или же работает вблизи портов на Аляске. Конечно, можно в качестве "группы военных судов" и их обоих отправить, без кого-то еще в нагрузку. Это решение лучше уже тем, что два судна ледового класса имеют больше шансов не влипнуть в неприятности. Но хуже тем, что их заменить в случае чего просто нечем. Разговоры о постройке серии новых ледоколов пока что разговорами и остались.



В общем, больше похоже на то, что если американцы и решатся на такой поход, то "не уведомлять Россию" они будут в основном, в твиттерах Трампа и прочих руководителей, а на деле, без особой огласки, поступят так, как положено, потому что неприятности им самим не очень нужны. Тем более что моряки ВМС США и Береговой охраны — люди достаточно разумные и профессиональные в массе своей, чтобы понимать и слабость своей позиции в Арктике, и силу позиции России там, и то, что глупые заявления политиков не должны приводить к реальным ситуациям столкновения вооруженных сил обеих сверхдержав нос к носу на узенькой дорожке. Как и к катастрофам на море.



Но, конечно, учитывая общее нарастание оглупления и неадекватности на той стороне Атлантики, случиться может разное. В последнее время часто появляются новости о различных желающих что-то там делать в Арктике, причем в основном в нашей ее части, то есть на Северном морском пути (СМП), оборот по которому российских судов и грузов уже превысил пиковые советские показатели и будет расти еще быстрее и далее.Причем, кроме серьезных ребят вроде китайцев, которые, конечно, не арктическая держава, но потенциально заинтересованы в транзите по СМП и исследованиях Арктики, и, имея прекрасные отношения с Россией, могут ими заниматься, конечно, под дружеским присмотром и помощью, в тему лезут даже несостоявшиеся, согласно определениям Госдепа США, государства. Так, "махнувшая не глядя" вечно нетрезвого кондитера на телешута, предпочитающего, похоже, различные вещества, Украина устами своего посла в Норвегии внезапно заявила о желании Киева "стать арктическим игроком".Правда, это не в первый раз, до этого подобные вещи еще в 2017 г. говорил бывший директор рынка в Виннице, который сейчас там является премьером. Как, с чем, на чем собирается "стать игроком" в Арктике Киев, думаю, загадка и для Гройсмана, и для посла Яцюка. Разве что кто-то подарит списанный ледокол арктического класса или ледокольный транспорт? Но обычно такие суда в дефиците у почти всех стран арктического региона, кроме России, да и служат они обычно до того возраста и состояния, что дарить их, пусть даже Украине, уж совсем неуместно. Или Украина, которая нигде не упоминается в документах, скажем, по Шпицбергену, захочет там уголь добывать? Так уже добывает, несколько сотен ее граждан продолжают работать на российских угольных шахтах на архипелаге. Как и в других арктических и просто северных угольных или золотых разработках можно встретить украинских "гастарбайтеров". И, скорее всего, большая их часть и нынешнюю Украину, и ее правителей видела в белых тапочках и деревянной таре, тем более что многих из них и проголосовать-то на выборах права лишили.Но арктические амбиции Украины скорее не для серьезного разговора, а для разминки. Как и космические ее амбиции, ракетные и какие угодно еще, вплоть до желаемого статуса "аграрной сверхдержавы" или обретения гиперлупа. Те же китайцы устами своих экспертов вежливо посмеялись над свидомыми потомками древней шумерской цивилизации, с одной стороны, "поприветствовав" желание осваивать Арктику, а с другой стороны — напомнив, что для подобного нужны и средства, и возможности, и, главное, сотрудничество с Россией. А какое оно может быть с "гибридным агрессором"? Да еще если грошей нема?А вот у хозяина нынешних киевских (и предыдущих, если между ними вообще можно увидеть существенную разницу) властей есть свои арктические амбиции, несколько более весомые. Американцы не раз заявляли, что им не нравится российская активизация в Арктике, причем это началось не после Крыма с Донбассом, как многие думают, а после того, как РФ начала активно восстанавливать военное присутствие в Арктике.Причем в первую очередь — радиолокационное поле, также зоны прикрытия ЗРС и ЗРК, и зоны "вне доступа" кораблям противника, то есть прикрытые береговыми ПКРК. И начала активное строительство заполярных баз нового поколения взамен профуканных в 90-е, восстановление аэродромов базирования либо подскока истребительной и ударной авиации. И чем плотнее Россия брала зону СМП под контроль, тем громче было возмущение из Вашингтона и крики про "свободу судоходства", принадлежность СМП всему человечеству и прочие бредовые лозунги. Простите, господа, вы в курсе, что СМП частично проходит по исключительной экономической зоне России, а частично по ее территориальным водам? Вы о какой свободе судоходства толкуете? А оплатить расходы России по содержанию СМП, кстати, не желаете, по установленной таксе? Или ковбои в салуне не платят? Нет, ребята, здесь платить придется. Также сообщения об обнаруженных в Арктике минеральных ресурсах подогревают алчность в Вашингтоне. Нет, это тоже не про вас.К слову сказать, американцы и канадцев не первый год призывают к "свободе судоходства" по Северо-Западному проходу в канадской Арктике. Те отказываются, несмотря на крайнюю степень подчиненности и зависимости политики Оттавы от Вашингтона. Да и там ори или не ори про "свободу мореплавания", а ее там нет и не будет. Этот проход даже атомоход типа "Ямала" или даже новейшего типа ЛК-60Я "Арктика", когда их введут в строй, пройти сможет не всегда и не везде. И даже перспективный "Лидер" ЛК-120, вероятно, может кое-где и спасовать. Ситуация там куда тяжелее, чем на СМП, а навигация осложнена многочисленными островами и островками.И тем не менее, американцы делали различные заявления на тему "свободы судоходства" на СМП и в прошлом году, и в этом. Госсекретарь Помпео по уровню вреда, нанесенного на своем посту интересам США, соперничающий разве что с г-ном Болтоном и Хиллари Клинтон в её бытность госсекретарем, в мае на заседании стран-членов Арктического совета заявил:Как всегда, американцы свои желания выдают за чужие, ссылаясь на мнение абстрактного "мирового сообщества" или вот в данном случае "других членов совета". Речь о введенных РФ новых правилах прохода по СМП, действующих с 1 января этого года для иностранных торговых судов и военно-морских судов и кораблей. По этому положению военные корабли или суда вспомогательного флота обязаны уведомить о проходе заранее и принять на борт лоцмана, не забыв оплатить его услуги и все прочие накладные расходы, следуя, конечно же, указаниям российской стороны. Делается это не просто для контроля — мы и так достаточно плотно контролируем обстановку в зоне СМП, и незамеченным там не проскочишь, а, в первую очередь, для безопасности проходящих, вне зависимости от их принадлежности.А еще в январе секретарь (министр по-нашему) ВМС Р. Спенсер заявил, что летом флот примет решение об отправке "группы кораблей за Полярный круг". Замечу, что речь о проходе СМП не шла. И тут вдруг на одном из достаточно сомнительных ресурсов рунета попадается статья о том, что в августе, мол, ВМС США в нарушение правил, установленных РФ о проходе по СМП, "планируют совершить трансарктический переход разнородной группой боевых кораблей". Причем ссылки на западный первоисточник в материале не указано, и обнаружить его в западных СМИ не удалось. Но, предположим, что это правда — что тут следует делать России?Прежде всего стоит заметить, что американцы уже пробовали сунуться на СМП без разрешения, и не раз. И даже в 1964 г., когда СССР по ракетно-ядерному потенциалу было еще далеко до уровня США, куда дальше современного Китая, да и настоящего океанского флота у нас тогда еще толком не было (после "дорогого" деятеля в вышиванке флот достаточно долго приходил в себя, да и все ВС тоже, кроме, конечно, ракетчиков) — дело закончилось отловом и выдворением пары визитеров восвояси и более ничем. Ну, еще парой дипломатических нот с обеих сторон, где стороны обозначили свое отношение к вопросу и обозначили еще раз позиции (американцы и тогда стояли за свободу судоходства в чужих водах).Точно так же и сейчас их могут развернуть обратно, вежливо обозначив направление движения. Тем более что нарушение территориальных вод военными судами уже само по себе "казус белли". И основной причиной тут будет не желание предотвратить нарушение нами установленных правил, а желание предотвратить совершение "партнерами" ошибки, если они туда сунутся самостоятельно.Ведь навигация по СМП сильно отличается даже от простых плаваний в северных водах, а и с ними у американцев не все гладко. Вспомним прошлогодние учения НАТО, когда десантное соединение КМП США попало в шторм около Исландии и десантный транспорт-док и десантно-вертолетный корабль-док получили повреждения и не смогли выполнить задачу. А авианосная группа США, лишь чуть-чуть зайдя за границу Полярного круга, вскоре переместилась южнее. О не столь давнем походе американских АПЛ со всплытием в высокоширотной полынье, чуть не закончившемся серьезными неприятностями, напоминать не будем, подводные дела — это другое. В общем, Арктика не прощает незнания обстановки и отсутствия опыта. А вот опыта в плаваниях по СМП у американцев нет. И данных ледовой разведки нет, как и знания местных льдов. Со спутника можно разглядеть не все, вести разведку беспилотниками можно, но без опытного глаза, который эту картинку оценит, можно попасть впросак.Трасса СМП сложна, радиосвязь работает неустойчиво, а еще существуют магнитные бури и прочие радости жизни. Про особенности навигации по магнитному компасу в высоких широтах и говорить не приходится, радионавигация тоже непроста. А на ГЛОНАСС и особенно НАВСТАР надеяться, как в Атлантике, не стоит. Да и помехи могут приключиться и рукотворные, если уж на то пошло. А еще моря Севморпути достаточно мелкие. Карское — глубины составляют и 50 и 70 метров, но есть места и с 8-15 м. В море Лаптевых глубины менее 100 м, в Восточно-Сибирском море значительная часть глубин не превышает 20-25 м. А еще и отмели, бывает, смещаются. А еще есть затонувшие суда. И мины, говорят, иногда находят в том же Карском море. В общем, обстановку надо знать, и знать не понаслышке. А то можно пополнить список затонувших судов, причем в каком-нибудь неудобном месте. Другим будут мешать потом.Самый главный вопрос, однако, не течения, глубины и ветра и навигация, а ледовая обстановка. Мнимое "глобальное потепление" (никак не связанное с деятельностью хомо сапиенс, а связанное с погодными длительными циклами), точнее, его беззастенчивое "вливание в уши" мировыми средствами массовой дезинформации, приводит к тому, что в него верят уже даже те, кто эту тему и запустил. Идет целый вал бравурных или же алармистских публикаций, докладов, передач о том, как скоро Арктика очистится ото льда и можно будет по ней ходить чуть ли не на резиновых лодках. Однако даже в прошлом году, в условиях аномально теплой для региона погоды, летом в августе льдами была забита значительная часть акватории на трассе СМП. В этом году обстановка куда хуже. Достаточно посмотреть на карты. И вряд ли за месяц или полтора обстановка кардинально улучшится. Да, были случаи почти самостоятельного прохода по СМП в августе танкеров-газовозов из Сабетты. Только вот они не проходили СМП целиком, все они — усиленного ледового класса и способны идти в 1,5-2-м льду. И все равно, в большинстве случаев и им нужна помощь атомохода. В общем, тут как в поездке на крутом джипе по непролазной грязи — чем дальше проедет джип, тем дольше придется идти за трактором. Можно и не войти во льды без ледокола, а можно войти и там застрять. Это если не зажмет и не раздавит.Такова ледовая обстановка на СМП на сегодняшний день. Через месяц она улучшится, но не настолько, как кому-то очень хочетсяДля сравнения: обстановка в августе прошлого года в наиболее проблемных точках СМПИ самое главное: на чем американцы туда бы пошли? Отряд из нескольких эсминцев и крейсера? Эти корабли не имеют никакой брони, никакого ледового пояса, на них нет никаких систем защиты от обледенения палуб и надстроек (а недооценивать обледенение очень глупо и опасно). Их корпуса никак не приспособлены ко встрече со льдом, толку-то, что они военные? Это старые линейные корабли могли как-то противостоять ледяной опасности, у них был мощный бронепояс. В общем, поход такой группы кораблей без обеспечения и ледоколов России может затмить собой выход в автономное плавание в сложной погодной обстановке трех мудрецов в одном тазу из стихотворного перевода С. Я. Маршака. В оригинале это были три мудрых англосаксонских моряка из Готэма и плавали они на корыте.Но у американцев есть ведь два ледокола, могут отправить и их с боевыми кораблями? В теории да, более того, их даже три. Все принадлежат Береговой охране США, два, "Полар Си" и "Полар Стар" считаются формально "тяжелыми", один, "Хили" — средним, хотя по водоизмещению он и больше их. На практике же "Полар Си" уже 9 лет используется как склад запчастей для более удачливого систершипа, и в строй уже не вернется. Второй же, построенный в 1976 г., несмотря на то, что обеспечивает Американскую антарктическую экспедицию, испытывает огромные проблемы с надежностью и целостностью корпуса. Этот 13-тысячетонный корабль не может считаться достойным соперником наших атомоходов, более того, большой вопрос, может ли он соперничать с дизель-электрическими линейными ледоколами, например, типа ЛК-25. Точнее, если когда-то и мог, то в нынешнем состоянии точно не сможет.Так, в начале 2018 г., в ходе антарктического плавания, "Полар Стар" сначала потерял одну из трех газотурбинных силовых установок и не смог ввести ее в строй в ходе похода, а затем получил течь в районе машинного отделения, причем только серьезные морозы и вызванное ими обмерзание не дало течи стать куда опаснее. И это не первая и не единственная поломка этого корабля за ту навигацию. Сами американские полярники говорят, что, если "Полар Стар" поломается, это будет катастрофа и заменить его будет нечем. Можно ли такой корабль отправлять проводить за собой группу боевых кораблей, не имеющих ледового класса, по СМП, да еще самостоятельно? Можно, если они все очень вам надоели. Второй ледокол, "Хили", крупнее, около 16 тыс.т., но куда хуже по максимальной толщине льда, и используется как исследовательское судно или же работает вблизи портов на Аляске. Конечно, можно в качестве "группы военных судов" и их обоих отправить, без кого-то еще в нагрузку. Это решение лучше уже тем, что два судна ледового класса имеют больше шансов не влипнуть в неприятности. Но хуже тем, что их заменить в случае чего просто нечем. Разговоры о постройке серии новых ледоколов пока что разговорами и остались.В общем, больше похоже на то, что если американцы и решатся на такой поход, то "не уведомлять Россию" они будут в основном, в твиттерах Трампа и прочих руководителей, а на деле, без особой огласки, поступят так, как положено, потому что неприятности им самим не очень нужны. Тем более что моряки ВМС США и Береговой охраны — люди достаточно разумные и профессиональные в массе своей, чтобы понимать и слабость своей позиции в Арктике, и силу позиции России там, и то, что глупые заявления политиков не должны приводить к реальным ситуациям столкновения вооруженных сил обеих сверхдержав нос к носу на узенькой дорожке. Как и к катастрофам на море.Но, конечно, учитывая общее нарастание оглупления и неадекватности на той стороне Атлантики, случиться может разное. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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