Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Как там с реакцией правозащитников и стран ЕС?": Захарова задала неуд...
Что нас убьет? Ну точно не «Томагавки»
НАТО готовится к войне, но не в ближайшие 30 лет
На Украине неизвестные повредили памятник Горькому
Главная / Политика

Состоится ли "предательство демократии"? Трампу дали несколько часов до импичмента

18 декабря 2019, 15:09  •  61 • Политика
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала дату голосования по импичменту Трампа, фактически дав президенту несколько часов. В Белом доме ранее отказались принимать участие в процедуре, на что Пелоси заявила, что конгресс вынужден наблюдать "препятствование расследованию" и даже "предательство демократии".
Назначена дата голосования по импичменту президента США Дональда Трампа. Черту под обсуждениями подвела накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в своём обращении к Демократической партии. Итак, дебаты состоятся уже сегодня - в среду, 18 декабря.
Пелоси считает, что сегодня осуществится "одно из самых важных полномочий, предоставленных конституцией". Утвердить предстоит сразу две статьи импичмента американского лидера.
Ранее в Белом доме заявили, что не станут принимать участия в процедуре импичмента. На что Пелоси ответила: подобное безразличие следует расценивать как "препятствование расследованию" и даже "предательство демократии". В Белом доме остаются при своём мнении. Здесь уверены, что всё затеянное расследование в отношении Трампа проводится незаконно и не имеет под собой оснований. Таким образом, неясно, состоится "предательство демократии" или же противникам Трампа удастся довести начатое до конца.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
17 декабря 2019, 16:24
В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине
18 декабря 2019, 11:54
"Европу делят на "настоящую" и остальную": Лавров о том, почему ЕС не готов к равноправию в отношениях с Москвой
17 декабря 2019, 22:54
Украина лишилась израильского оружия из-за просьбы России - помощник Нетаньяху
17 декабря 2019, 16:24
В Совфеде подготовили поправки к закону о развитии виноделия
18 декабря 2019, 05:24
Украину ждет африканский голод: Тимошенко предупредила о последствиях закона о продаже земли
17 декабря 2019, 16:24
"Жаль, если русских не будет в Токио": Японская фигуристка напомнила об уважении в спорте
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 декабря 2019, 02:09
Германия готовится к санкциям США: Немцы предсказывают проблемы "Северному поток...
18 декабря 2019, 08:39
"Как там с реакцией правозащитников и стран ЕС?": Захарова задала неудобные...
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
18 декабря 2019, 05:24
Украинцы в ЕС: насилие, грабежи и убийства (Telegram. Обзор)
18 декабря 2019, 08:39
"Занавес": Витязева лаконично оценила беззубый пост Зеленского о беспорядка...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2019, 17:24
Участник беспорядков на "майдане" рассказал на допросе, кто расстреливал силовиков
14 декабря 2019, 00:24
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
16 декабря 2019, 07:54
"Отказались взлетать": В США пассажирку самолёта заставили снять майку из-за надписи
17 декабря 2019, 03:09
Лазейка в законе: в Госдуме отметили мягкое наказание отставного генерала, чей сын причастен к смертельному ДТП с детьми
17 декабря 2019, 16:09
В Раде заявили о переплате Украиной $1,5 млрд за реверс газа
12 декабря 2019, 09:24
«Мама не виновата»: в Архангельске родители снимавшихся в порно детей получили длительные сроки
14 декабря 2019, 15:28
Речь гостя об отношении Зеленского К ДОНБАССУ поразила СОЛОВЬЕВА! Замер весь зал!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.