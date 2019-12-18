Состоится ли "предательство демократии"? Трампу дали несколько часов до импичмента

Назначена дата голосования по импичменту президента США Дональда Трампа. Черту под обсуждениями подвела накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в своём обращении к Демократической партии. Итак, дебаты состоятся уже сегодня - в среду, 18 декабря.

Пелоси считает, что сегодня осуществится "одно из самых важных полномочий, предоставленных конституцией". Утвердить предстоит сразу две статьи импичмента американского лидера.

Ранее в Белом доме заявили, что не станут принимать участия в процедуре импичмента. На что Пелоси ответила: подобное безразличие следует расценивать как "препятствование расследованию" и даже "предательство демократии". В Белом доме остаются при своём мнении. Здесь уверены, что всё затеянное расследование в отношении Трампа проводится незаконно и не имеет под собой оснований. Таким образом, неясно, состоится "предательство демократии" или же противникам Трампа удастся довести начатое до конца.