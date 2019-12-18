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Состоится ли "предательство демократии"? Трампу дали несколько часов до импичмента
18 декабря 2019, 15:09 • 61 • Политика
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала дату голосования по импичменту Трампа, фактически дав президенту несколько часов. В Белом доме ранее отказались принимать участие в процедуре, на что Пелоси заявила, что конгресс вынужден наблюдать "препятствование расследованию" и даже "предательство демократии".
Назначена дата голосования по импичменту президента США Дональда Трампа. Черту под обсуждениями подвела накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в своём обращении к Демократической партии. Итак, дебаты состоятся уже сегодня - в среду, 18 декабря.
Пелоси считает, что сегодня осуществится "одно из самых важных полномочий, предоставленных конституцией". Утвердить предстоит сразу две статьи импичмента американского лидера.
Ранее в Белом доме заявили, что не станут принимать участия в процедуре импичмента. На что Пелоси ответила: подобное безразличие следует расценивать как "препятствование расследованию" и даже "предательство демократии". В Белом доме остаются при своём мнении. Здесь уверены, что всё затеянное расследование в отношении Трампа проводится незаконно и не имеет под собой оснований. Таким образом, неясно, состоится "предательство демократии" или же противникам Трампа удастся довести начатое до конца.
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