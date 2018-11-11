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«Составление списков не имеет ничего общего с демократией»: Путин — о действиях Франции в отношении RT
11 ноября 2018, 21:54 • 49 • В мире
Свобода распространения информации — это один из главнейших принципов демократии. Об этом в эксклюзивном интервью RT France заявил президент России Владимир Путин, комментируя возможное закрытие телеканала во Франции. Он сообщил, что не смог посетить офис RT в Париже из-за прибытия иностранных глав государств и правительств на торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны. В то же время Путин отметил, что хотел бы сделать это в будущем. Также российский лидер оценил идею Эммануэля Макрона о создании общеевропейских вооружённых сил и подчеркнул, что Москва рассчитывает на восстановление переговорного процесса с Соединёнными Штатами по ДРСМД. Встреча между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Париже не состоялась по просьбе французской стороны. Ожидается, что они проведут переговоры на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.
kremlin.ru
Составление списков «плохих» и «хороших» СМИ противоречит нормам демократии. Об этом в интервью RT France заявил президент России Владимир Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что в интернете также нельзя действовать путём запретов и нужно дать пользователям возможность самим выбирать, где правдивая информация, а где ложная.
«Мы должны не закрывать административным путём, не ограничивать что-то с помощью политических, административных структур, а если мы с чем-то несогласны — противопоставлять свою точку зрения, давая возможность зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение, где правда, а где её искажение», — добавил Путин.
11 ноября российский президент посетил торжества по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны. Кроме него на мероприятие прибыли лидеры более 70 государств и правительств, а также представители международных организаций.
Отвечая на вопрос о проблемах, которые возникают у телеканала RT во Франции, Путин подчеркнул, что в этой ситуации играют роль не отношения между Москвой и Парижем, а общий подход к информации и её обмену.
«Ведь мы знаем и всегда слышали от наших западных коллег, что главный принцип демократии, один из главнейших принципов демократии — это свобода распространения информации», — отметил президент России.
Напомним, что 18 октября, в ходе пресс-конференции на сессии Валдайского клуба в Сочи, Путин отметил, что в некоторых странах власти «создают проблемы» RT, так как «боятся конкуренции». В частности, глава государства упомянул о ситуации во Франции.
«Кстати, говорят, во Франции на вас (телеканал RT. — RT) жалуются. Если у меня будет возможность побывать там, в Париже, я, если пригласите, зайду к вам в гости, посмотрю, как работаете», — отмечал президент.
Однако во время пребывания во французской столице 11 ноября Путин не смог посетить RT France из-за трудностей, вызванных масштабами торжеств в Париже.
«Я хотел приехать и хочу это сделать, но сегодня здесь, в Париже, 90 глав государств и правительств. Достаточно сложно передвигаться по городу. И чтобы не создавать дополнительных проблем принимающей стороне, на этот раз не получится, но в целом я с удовольствием это сделаю», — добавил президент.
В сентябре 2018 года этого во Франции был опубликован доклад, в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik, чтобы «защитить» республику от «вмешательства» России. По мнению главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, это вызвано предрассудками во французских властных кругах.
«Все старые предрассудки, особенно в этих министерствах и ведомствах, сильны, как никогда, и они выливаются вот в такие смешные и забавные доклады», — сказала она в эфире канала «Россия 24».
«У нас перекликаются позиции»
В рамках интервью Путин ответил и на ряд вопросов по международной тематике. Так, российский лидер назвал высказанную накануне президентом Франции Эммануэлем Макроном идею о создании общеевропейских вооружённых сил «положительной с точки зрения многополярности мира».
При этом в Париже не состоялась встреча между российским и американским президентом. Российский лидер подчеркнул, что это нарушило бы график принимающей стороны, и предположил, что переговоры состоятся на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября.
«Церемония была сделана таким образом, что там общаться было невозможно, мы наблюдали за происходящими событиями. Но сейчас будет рабочий обед, может быть, там. Но в любом случае мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать график работы принимающей стороны, по их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а она, возможно, будет на полях «двадцатки» либо позднее», — сказал Путин.
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При этом российский президент подтвердил, что между ним и Трампом состоялась беседа, которая прошла «хорошо».
В интервью RT Путин также выразил надежду на сохранение диалога с США по вопросу выхода последних из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Напомним, что ранее о решении расторгнуть двустороннее соглашение заявлял американский лидер Дональд Трамп.
«В любом случае мы к диалогу готовы. Это же не мы выходим из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог», — сказал российский президент.
Кроме того, он затронул и вопрос об учениях НАТО на границе с Россией. Так, Путин подчеркнул, что Москва предпочитает не проводить учения на границе со странами Североатлантического альянса.
Путин добавил, что Россия «спокойно» относится к тем учениям, которые Североатлантический альянс проводит рядом с российскими границами.
«В целом мы относимся к этому спокойно. Надеюсь, что диалог, который всегда востребован, и здесь сыграет свою положительную роль», — подчеркнул он.
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