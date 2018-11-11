«Составление списков не имеет ничего общего с демократией»: Путин — о действиях Франции в отношении RT

Свобода распространения информации — это один из главнейших принципов демократии. Об этом в эксклюзивном интервью RT France заявил президент России Владимир Путин, комментируя возможное закрытие телеканала во Франции. Он сообщил, что не смог посетить офис RT в Париже из-за прибытия иностранных глав государств и правительств на торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны. В то же время Путин отметил, что хотел бы сделать это в будущем. Также российский лидер оценил идею Эммануэля Макрона о создании общеевропейских вооружённых сил и подчеркнул, что Москва рассчитывает на восстановление переговорного процесса с Соединёнными Штатами по ДРСМД. Встреча между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Париже не состоялась по просьбе французской стороны. Ожидается, что они проведут переговоры на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Составление списков «плохих» и «хороших» СМИ противоречит нормам демократии. Об этом в интервью RT France заявил президент России Владимир Путин.

«Составление различного рода списков, советов, которые должны принимать решения, какие средства информации хорошие, а какие плохие, — вот это, на мой взгляд, совершенно недопустимо, это ничего общего не имеет с демократией», — сказал он.

При этом глава государства подчеркнул, что в интернете также нельзя действовать путём запретов и нужно дать пользователям возможность самим выбирать, где правдивая информация, а где ложная.

«Мы должны не закрывать административным путём, не ограничивать что-то с помощью политических, административных структур, а если мы с чем-то несогласны — противопоставлять свою точку зрения, давая возможность зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение, где правда, а где её искажение», — добавил Путин.

11 ноября российский президент посетил торжества по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны. Кроме него на мероприятие прибыли лидеры более 70 государств и правительств, а также представители международных организаций.

Отвечая на вопрос о проблемах, которые возникают у телеканала RT во Франции, Путин подчеркнул, что в этой ситуации играют роль не отношения между Москвой и Парижем, а общий подход к информации и её обмену.

«Ведь мы знаем и всегда слышали от наших западных коллег, что главный принцип демократии, один из главнейших принципов демократии — это свобода распространения информации», — отметил президент России.

Напомним, что 18 октября, в ходе пресс-конференции на сессии Валдайского клуба в Сочи, Путин отметил, что в некоторых странах власти «создают проблемы» RT, так как «боятся конкуренции». В частности, глава государства упомянул о ситуации во Франции.

«Кстати, говорят, во Франции на вас (телеканал RT. — RT) жалуются. Если у меня будет возможность побывать там, в Париже, я, если пригласите, зайду к вам в гости, посмотрю, как работаете», — отмечал президент.

Однако во время пребывания во французской столице 11 ноября Путин не смог посетить RT France из-за трудностей, вызванных масштабами торжеств в Париже.

«Я хотел приехать и хочу это сделать, но сегодня здесь, в Париже, 90 глав государств и правительств. Достаточно сложно передвигаться по городу. И чтобы не создавать дополнительных проблем принимающей стороне, на этот раз не получится, но в целом я с удовольствием это сделаю», — добавил президент.

В сентябре 2018 года этого во Франции был опубликован доклад, в котором рекомендуется не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik, чтобы «защитить» республику от «вмешательства» России. По мнению главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, это вызвано предрассудками во французских властных кругах.

«Все старые предрассудки, особенно в этих министерствах и ведомствах, сильны, как никогда, и они выливаются вот в такие смешные и забавные доклады», — сказала она в эфире канала «Россия 24».

«У нас перекликаются позиции»

В рамках интервью Путин ответил и на ряд вопросов по международной тематике. Так, российский лидер назвал высказанную накануне президентом Франции Эммануэлем Макроном идею о создании общеевропейских вооружённых сил «положительной с точки зрения многополярности мира».

«Европа — это мощное экономическое образование, мощный экономический союз, и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности... В этом смысле у нас перекликаются позиции и с Францией в том числе», — подчеркнул Путин.

При этом в Париже не состоялась встреча между российским и американским президентом. Российский лидер подчеркнул, что это нарушило бы график принимающей стороны, и предположил, что переговоры состоятся на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября.

«Церемония была сделана таким образом, что там общаться было невозможно, мы наблюдали за происходящими событиями. Но сейчас будет рабочий обед, может быть, там. Но в любом случае мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать график работы принимающей стороны, по их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем, а она, возможно, будет на полях «двадцатки» либо позднее», — сказал Путин.

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При этом российский президент подтвердил, что между ним и Трампом состоялась беседа, которая прошла «хорошо».

В интервью RT Путин также выразил надежду на сохранение диалога с США по вопросу выхода последних из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Напомним, что ранее о решении расторгнуть двустороннее соглашение заявлял американский лидер Дональд Трамп.

«В любом случае мы к диалогу готовы. Это же не мы выходим из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это американцы планируют сделать. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог», — сказал российский президент.

Кроме того, он затронул и вопрос об учениях НАТО на границе с Россией. Так, Путин подчеркнул, что Москва предпочитает не проводить учения на границе со странами Североатлантического альянса.

«Что касается учений, то мы тоже их проводим, правда, мы стараемся не проводить крупномасштабных учений вблизи границ со странами НАТО. Последние крупные учения у нас были на востоке, за тысячи километров от границ стран НАТО», — отметил он.

Путин добавил, что Россия «спокойно» относится к тем учениям, которые Североатлантический альянс проводит рядом с российскими границами.

«В целом мы относимся к этому спокойно. Надеюсь, что диалог, который всегда востребован, и здесь сыграет свою положительную роль», — подчеркнул он.