«Составить конкуренцию России невозможно»: каких результатов достигла Москва в укреплении арктической системы ПВО

Мотострелковая бригада Северного флота приняла на опытное боевое дежурство дивизион новейших зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ», сообщает Минобороны РФ. Средство ПВО выполнено на шасси гусеничного тягача-вездехода ДТ-30 «Витязь», приспособленного к передвижению в суровых арктических условиях. Ранее Северный флот получил ЗРК дальнего радиуса С-400 «Триумф». Москва последовательно совершенствует системы ПВО Заполярья. Руководство РФ беспокоит растущая военная активность США в регионе. По мнению экспертов, предпринятые меры по развитию Северного флота позволяют надёжно защитить арктические рубежи страны.

Арктический зенитный ракетный комплекс ПВО «Тор-М2ДТ» на базе вездехода ДТ-30 во время учений на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске РИА Новости © Виталий Тимкив

На опытное боевое дежурство отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил дивизион новейших самоходных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности 9К331МДТ «Тор-М2ДТ», сообщается на сайте Минобороны РФ. Торжественная церемония состоялась в Печенгском районе Мурманской области.

«Личный состав оснащённого новыми системами дивизиона ПВО прошёл полный курс обучения в учебном центре и выполнил первые боевые стрельбы на военном полигоне в Астраханской области. В июле нынешнего года состоялись первые стрельбы ЗРК «Тор-М2ДТ» в Арктике на архипелаге Новая Земля», — говорится на сайте Минобороны.

«Тор-М2ДТ» — арктическая модификация ЗРК «Тор-М2», выполненная на базе двухзвенного гусеничного тягача-вездехода ДТ-30 «Витязь». Шасси этой машины позволяет преодолевать покрытые глубоким снегом заполярные пространства. Также «Витязь» уверенно чувствует себя в лесисто-болотистой местности и в условиях весенней распутицы.

Разработчиком «Тор-М2ДТ» является АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». По его информации, ЗРК способен поражать широкий спектр воздушных целей в радиусе 15 км в любых погодных условиях и в сложной помеховой обстановке. Комплекс может уничтожать ракеты, авиабомбы, БПЛА, вертолёты и низколетящие самолёты.

Стрельбы из ЗРК «Тор-2М»

Как отмечает в своих материалах Минобороны РФ, зенитные ракеты «Тора» могут перехватывать малоразмерные, интенсивно маневрирующие цели, что даёт российской системе «существенное преимущество над ближайшими зарубежными аналогами».

На сайте Минобороны РФ уточняется, что «Тор-М2» может одновременно обнаруживать более 40 целей, ранжировать их по степени опасности и осуществлять сопровождение и одновременный обстрел четырёх целей четырьмя последовательно выпущенными ракетами.

В российскую армию «Тор-М2» и его арктическая версия поставляются в рамках действующей госпрограммы вооружения, рассчитанной на период до 2027 года. Серийное производство ЗРК развёрнуто на АО «Ижевский электромеханический завод «Купол». Общая стоимость двух долгосрочных контрактов, заключённых Минобороны с промышленниками, составляет 100 млрд рублей.

«Реализация этих контрактов укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружения», — заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии, которое состоялось в Ижевске 19 сентября этого года.

«Остаётся самым мощным в мире»

Последние годы Россия планомерно укрепляет противовоздушную оборону арктических рубежей. В сентябре на боевое дежурство заступил полк Северного флота, перевооружённый на ЗРК дальнего радиуса С-400 «Триумф». Соединение дислоцировано на архипелаге Новая Земля. Как отметили в пресс-службе Северного флота, военнослужащие значительно увеличили «зону контролируемого воздушного пространства в Арктике».

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники, до конца года Северный флот пополнится ещё одним дальнобойным средством ПВО — С-300В4. Сообщается, что система будет стоять на вооружении нового подразделения. Особенность данного ЗРК заключается в способности вести длительное боевое дежурство в самых экстремальных природно-климатических условиях.

С-300В4 поставляется в войска с 2014 года. Его боевые возможности позволяют одновременно обстреливать 24 аэродинамические цели, в том числе самолёты-невидимки, баллистические ракеты и разнообразные малозаметные объекты. Дальность поражения комплекса достигает 400 км.

До конца текущего года Минобороны планирует завершить строительство базы противовоздушной обороны Северного флота в якутском порту Тикси. По словам замглавы военного ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова, с учётом суровых условий «все 11 объектов этого комплекса будут соединены между собой крытыми переходами».

Также Минобороны РФ вкладывает средства в развитие авиационной инфраструктуры. С 2014 года военные строят новые аэродромы и ремонтируют взлётно-посадочные полосы, заброшенные после распада СССР.

В начале 2019 года военные сообщили о завершении реконструкции 19 аэродромов. Известно, что сейчас строительные работы идут на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) и на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова).

За Полярным кругом Минобороны разместило части оперативно-тактической авиации в составе истребителей-перехватчиков МиГ-31. Планируется также дислоцировать там и бомбардировщики Су-34, а также транспортные самолёты. Часть арктической инфраструктуры будет приспособлена для дозаправки стратегической авиации (Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160).

В послании Федеральному собранию 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что российский «арктический флот был, остаётся и будет самым мощным в мире».

Военнослужащие арктической группировки РФ на учениях Северного флота

© Минобороны России

В мартовском интервью «Красной звезде» командующий Северным флотом (с мая — главком ВМФ) адмирал Николай Евменов подчеркнул, что «все силы и войска флота в полной мере подготовлены к действиям в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики». По его словам, развёртывание дополнительных частей ПВО необходимо для обеспечения безопасности Северного морского пути (СМП).

Борьба за Арктику

Официальные лица Соединённых Штатов неоднократно выступали с заявлениями о недопустимости «доминирования» Москвы в Арктическом регионе. Например, в феврале в интервью изданию Washington Examiner командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго назвал Заполярье «международной территорией» и выразил недовольство тем, что «русские считают Арктику своим владением».

Опрошенные RT эксперты полагают, что в текущих геополитических условиях Москва вынуждена уделять повышенное внимание безопасности Северного морского пути и охране богатейших природных ресурсов Заполярья. В связи с этим Россия усиливает систему противовоздушной обороны и наращивает количество патрульных боевых кораблей ледового класса.

«За Арктику разворачивается нешуточная борьба. Под разговорами о «свободе судоходства» американцы рассчитывают препятствовать развитию СМП и освоению нефтяных и газовых месторождений. Однако на сегодняшний день у США практически нет кораблей ледового класса и составить конкуренцию России в регионе невозможно», — сказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Пусковые установки зенитного ракетного полка ПВО Северного флота

© Минобороны России

Аналитик полагает, что в борьбе за Арктику Москва вполне успешно действует на опережение, создавая военно-технический задел для защиты огромных заполярных пространств, растянувшихся от Кольского полуострова до Чукотки.

Аналогичной точки зрения придерживается заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин. В комментарии RT он заявил, что громкие высказывания представителей руководства Соединённых Штатов направлены на дестабилизацию обстановки в Арктическом регионе.

«В Вашингтоне достаточно сильно раздражены отсутствием ресурсов, позволяющих контролировать ситуацию за Полярным кругом. Между тем Россия преследует исключительно мирные цели, размещая в Арктике оборонительное оружие в виде новейших комплексов ПВО», — резюмировал Кошкин.