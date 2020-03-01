«Состава преступления не обнаружено»: что известно о задержании и освобождении сотрудников Sputnik Турция

В Турции после допроса отпустили главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе и трёх других сотрудников агентства. Ранее главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в дома к трём сотрудникам агентства вломились неизвестные, выкрикивая националистические лозунги. В российском МИД назвали это грубейшим нарушением прав журналистов и призвали власти Турции вмешаться в ситуацию. Представитель ОБСЕ по СМИ осудил нападение на журналистов Sputnik в Турции и угрозы в их адрес.

В воскресенье, 1 марта, стало известно о том, что турецкие власти задерживали для допроса четверых сотрудников Sputnik Турция, в том числе главного редактора Махира Бозтепе. В настоящее время все журналисты отпущены.

Как стало известно из протокола допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в действиях трёх журналистов Sputnik Турция, задержанных в Анкаре.

«Состава преступления у трёх сотрудников агентства Sputnik не обнаружено, было принято решение об их освобождении», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом в офисе агентства в Стамбуле прошли обыски, сотрудники полиции сняли копии жёстких дисков с компьютеров. Ордер на обыск выдала Генеральная прокуратура Стамбула, сообщил руководитель представительства Sputnik Турция Максим Дурнев.

Ситуация с задержанием сотрудников Sputnik Турция стала темой телефонного разговора между министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу. Как указывают в российском внешнеполитическом ведомстве, была подчёркнута необходимость скорейшего разрешения ситуации и обеспечения безопасности журналистов.

Хронология событий

В ночь с 29 февраля на 1 марта главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила, что три организованные группы людей, в каждой из которых было около десяти человек, одновременно напали на квартиры трёх сотрудников Sputnik Турция. По её словам, эти «погромщики-националисты» обвиняли журналистов «в предательстве Родины и работе на русских». Она также задалась вопросом, каким образом злоумышленникам «стали известны домашние адреса не самых публичных» людей.

Днём 1 марта стало известно, что полиция Турции пришла в офис Sputnik Турция в Стамбуле, где задержала ещё одного журналиста — главного редактора Махира Бозтепе.

«Ещё трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???» — написала Симоньян.

Полиция пришла в наш офис в Стамбуле.



Задержан еще один сотрудник.



Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты.



Турция, это что??? — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2020

Затем стало известно, что трёх журналистов привели во Дворец правосудия в Анкаре для дачи показаний.

«После сегодняшних обысков и задержаний у меня мало сомнений, что вчерашние погромщики, ломившиеся в квартиры наших сотрудников с националистическими лозунгами, — кого надо погромщики. В лучших традициях», — констатировала Симоньян.

Видеозапись от здания офиса агентства Sputnik в Турции, где проходят обыски

«Грубейшее нарушение прав журналистов»

МИА «Россия сегодня» обратилось в различные международные организации по факту произошедшего с сотрудниками Sputnik Турция.

«Мы требуем от турецких властей обеспечить свободу и безопасность наших сотрудников. В настоящее время мы обращаемся в международные правозащитные и журналистские организации — ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международную федерацию журналистов — с требованием обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг Sputnik Турция», — говорится в сообщении пресс-службы информагентства.

МИД России назвал факт нападения на сотрудников СМИ и их задержание «грубейшим нарушением прав журналистов».

Во внешнеполитическом ведомстве призвали турецкие власти «вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего».

Между тем представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение на сотрудников Sputnik Турция, также призвав турецкие власти обеспечить их безопасность. Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с их задержанием.

В свою очередь, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир охарактеризовал случившееся как «прямую атаку и покушение на здоровье и жизнь» сотрудников турецкого бюро Sputnik. По его мнению, особое внимание должно быть уделено тому, каким образом нападавшие получили информацию об адресах журналистов.

«Налицо целенаправленный слив персональных данных. Безопасность журналиста — одна из ключевых составляющих свободы слова и журналистики, и особенно остро этот вопрос стоит в той же Турции, в настоящее время лидирующей в статистике преследований, нападений и заключения журналистов под стражу. Наши коллеги, работающие в стране, должны иметь гарантии личной безопасности — в интересах как России, так и самой Турции», — цитирует его РИА Новости.

Подчеркнём, что это не первый раз, когда сотрудничающие с российскими СМИ журналисты подвергаются давлению в других странах. Так, в Эстонии сотрудникам местного бюро Sputnik пригрозили уголовными делами, если те не разорвут трудовые отношения с организацией.

Вместе с тем на Украине до сих пор не закрыто дело в отношении исполнительного директора МИА «Россия сегодня» Кирилла Вышинского, который был освобождён из-под стражи в августе 2019-го. Журналист более года находился в заключении по обвинению в госизмене. В Москве не раз подчёркивали надуманность этого обвинения.

По словам Кирилла Вышинского, преследование сотрудников Sputnik Турция развивается по украинскому сценарию.

«Всё это просто до боли знакомо, поскольку по такой же схеме преследовался сайт РИА Новости Украина, поскольку всё было примерно так же: обыски, арест и обвинения... Я считаю, что нужна немедленная адекватная реакция международных структур, иначе это всё далеко зайдёт», — заявил Вышинский.