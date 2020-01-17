«Сосредоточиться на исполнении послания президента»: Мишустин и Медведев провели встречу с членами правительства

Глава кабмина Михаил Мишустин провёл встречу с экс-премьером Дмитрием Медведевым и членами правительства, которое находится в отставке, но пока продолжает работу. Медведев пожелал успехов в достижении поставленных целей, а глава правительства назвал самым главным направлением работы исполнение задач, поставленных президентом в ходе послания Федеральному собранию. Одним из первых распоряжений нового премьера стало назначение Даниила Егорова руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС).

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в Доме правительства, 17 января 2020 года © Дмитрий Астахов/РИА Новости

Новый премьер-министр Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев провели встречу с членами российского правительства.

Утром в пятницу Мишустин прибыл в Дом правительства на Краснопресненской набережной в Москве. Он и Медведев в течение часа беседовали один на один в кабинете премьера.

После этого состоялась встреча с членами правительства в полном составе. Прежний кабмин находится в отставке, но продолжает выполнять свои обязанности.

Напомним, что 15 января президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру экс-главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Депутаты утвердили соответствующее решение 16 января.

Медведев выразил надежду на «надлежащую работу» министров до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство. Вместе с тем он указал, что в государстве не происходит резких перемен.

«Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные», — сказал экс-премьер.

Говоря о своей работе в правительстве, Медведев назвал эту деятельность одной из самых сложных, отметив, что её всегда критически оценивают граждане страны. По его словам, кабмин достиг определённых успехов, но не все планы удалось реализовать.

«Скажу прямо: многое получилось, что-то не получилось. Но, действительно, так и не бывает, чтобы всё получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели, очень сложные и очень важные для нашей страны», — сказал Медведев, добавив, что члены кабмина трудились «исключительно добросовестно».

Новому правительству и его главе экс-премьер пожелал «максимальных успехов» в достижении поставленных целей. В свою очередь, новый глава правительства попросил членов правительства продолжать работу.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (в центре) проводят встречу с членами российского правительства в Доме правительства, 17 января 2020 года

© Дмитрий Астахов/РИА Новости

«Хочу сказать, что на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать», — сказал Мишустин.

Кроме того, он отметил важность исполнения положений, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 15 января.

«Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся», — сказал Мишустин.

Напомним, что в послании Федеральному собранию Путин уделил особое внимание вопросам материального благосостояния, демографии и здравоохранения, а также предложил внести ряд поправок в Конституцию.

Мишустин о направлениях работы

Днём ранее новый премьер-министр выступил перед депутатами Госдумы и представил доклад «О программе основных направлений деятельности будущего правительства». Мишустин уделил большое внимание словам президента в рамках послания Федеральному собранию.

«Хорошо понимаю, что прозвучавшее вчера послание нужно воспринимать прежде всего как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращённую к людям, к их самым насущным проблемам», — сказал премьер, выступая перед депутатами.

По его словам, главными направлениями работы станут «забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни». Как отметил Мишустин, «макроэкономическая стабильность и профицитный бюджет» предоставляют финансовые возможности для реализации всех поставленных президентом задач.

Отмечается, что в ближайшие четыре года на эти решение этих задач потребуется выделить около 4 трлн рублей, в частности в 2020-м — 450 млрд рублей.

Премьер уделил внимание вопросу повышения реальных доходов граждан путём запуска «нового инвестиционного цикла». Для этого, по словам Мишустина, следует принять пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и добиться их повсеместной работы, а также продолжать снимать избыточные административные барьеры.

Глава правительства отметил важность адресной социальной помощи, указав, что применяемое сейчас автоматическое распределение льгот мешает следить за их расходованием.

Кроме этого, он призвал улучшать предпринимательский климат, упомянув в связи с этим о возвращении доверия между властью и бизнесом. Также Мишустин говорил о цифровизации реального сектора за счёт национального проекта «Цифровая экономика».

«У России есть замечательные решения и свои платформы. Очень важно в этом смысле помочь нашим умным ребятам, которые создают эти цифровые платформы, и с экспортом помочь, с определением того, где мы можем поднажать и где — развиться», — сказал он.

Отметим, что одним из первых распоряжений Мишустина на посту премьера стало назначение на занимаемую им ранее должность главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. С 2001 года Егоров работал в структурах Министерства по налогам и сборам, затем — Федеральной налоговой службы. В 2011 году он стал заместителем главы ФНС.