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Сосновский просчитал конфликт с Израилем на четыре шага вперёд. О Палестине - ни слова

16 мая 2021, 07:50  •  249 • Политика
Известный журналист и политолог Александр Сосновский смог просчитать путь урегулирования конфликта с Израилем на четыре шага вперёд. При этом о Палестине - ни слова.
Эксперт предположил, что власти США попытаются обернуть очередное обострение арабо-израильского конфликта в свою пользу.
Первый шаг. Чтобы сохранить лицо, президент США Джо Байден согласится на встречу с президентом России Владимиром Путиным и поднимет вопрос об урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной. С виду это будет выглядеть вынужденным шагом, который совершается под предлогом предотвращения большой войны.
Он смело скажет, что ради мира готов на встречу с "убийцей". Поедет в Вену, встретит Путина,
- рассуждает Сосновский.
Второй шаг. С помощью Путина американцы добьются прекращения огня, однако последствия для США и России от этой встречи будут разными. Байдена выдвинут на Нобелевскую премию мира (третий шаг), а против России введут очередные санкции (четвёртый шаг).
Отметим при этом, что Сосновский, излагая предполагаемый план Байдена, ни разу не упомянул Палестину. Израиль является одним из главных союзников Соединённых Штатов на Ближнем Востоке. И хотя нынешняя американская администрация поддерживает еврейское государство не так активно, как экс-президент США Дональд Трамп, можно предполагать, что ставку Вашингтон будет делать именно на связи с Израилем.
Скриншот:Telegram/ДОКТОР СОСНОВСКИЙ

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