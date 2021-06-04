Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
Главная / Политика

Сосновский: признавшемуся во всем Протасевичу грозит смертельная опасность

04 июня 2021, 12:00  •  297 • Политика
Фото: facebook.com/pr0tez/www.globallookpress.com
Доктор заподозрил оппозиционера в работе на несколько спецслужб
Имя представителя белорусской оппозиции Романа Протасевича не сходит с первых страниц изданий. В экспертном сообществе бурно обсуждается его персона, а также признания, которые он недавно сделал. Так, доктор Александр Сосновский считает, что молодой человек не так прост, как может показаться на первый взгляд.
Политолог обратил внимание на то, что по последнему интервью оппозиционера видно: Роман является весьма осведомленной персоной и информация, которой он обладает, демонстрирует высокий доступ к секретным сведениям.
Сосновский предположил, что экс-главред экстремистской "Нехты" может быть двойным или даже тройным агентом спецслужб. У Александра вызывает подозрение то количество фамилий и цифр, о которых рассказывает оппозиционер.
При этом политолог не исключает, что задержанный когда-то мог работать на белорусские спецслужбы, а в какой-то момент поддаться перевербовке и уйти к другим. Также Сосновский предположил, что Протасевич мог быть сотрудником СБУ, и вся эта кутерьма изначально была связана с украинской стороной.
Доктор подытожил, что такие сверхосведомленные люди очень редко доживают до седин. Так что судьба Протасевича может быть весьма печальной. Мрачным прогнозом эксперт поделился на ютуб-шоу "Соловьев Live".
Напомним, ранее Протасевич заявил о причастности к покушению на Лукашенко и признался в других злодеяниях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



297
Источник
Похожие новости
04 июня 2021, 01:00
Вассерман проанализировал признания Протасевича: Есть опасность и для Лукашенко, и для России
04 июня 2021, 01:00
Слёзы Протасевича и "русский след": Соловьёв "предугадал" реакцию олигархов
04 июня 2021, 04:40
Пушков пословицей оценил отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe
04 июня 2021, 02:50
У России есть оружие, которое нельзя обезвредить - польский генерал
04 июня 2021, 01:00
НАТО пыталась запретить самое смертоносное оружие России
04 июня 2021, 01:00
Американцам предсказали печальный финал: Грядёт "перестройка"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2021, 02:05
Мария Захарова своим внешним видом потроллила НАТО
29 мая 2021, 03:50
NASA решило сэкономить на местах в русских "Союзах"
29 мая 2021, 00:10
"Она сама была не в курсе": Поклонскую могли "передвинуть" - политолог
30 мая 2021, 20:10
"Мы будем убивать ваших детей"
02 июня 2021, 01:20
«Отныне вам не щит…»
30 мая 2021, 05:30
В Египте умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь. Утонул или убили?
01 июня 2021, 19:50
Минск вновь "щёлкнул по носу" Украину: Остаётся ждать реакции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.