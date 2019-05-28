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Сосновский привел для украинских СМИ доказательства причастности НАТО к провокации в Керченском проливе

28 мая 2019, 13:54  •  76 • Политика
Политолог Александр Сосновский привел для украинских СМИ доказательства причастности НАТО к провокации в Керченском проливе.
Политолог Александр Сосновский отреагировал на критику своих заявлений со стороны украинских СМИ.
В эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" Сосновский заявил о том, что к организованной Киевом провокации в Керченском проливе были причастны представители Организации Североатлантического договора (НАТО). После этого издание Replyua.net обвинило его в распространении "неправдивой версии".
Однако политолог сослался на свою статью от 25 февраля в немецком издании World Economy, написанную в соавторстве с Яном Черным. В материале журналисты указывают на то, что задержанные осенью 2018 года сотрудниками ФСБ украинские корабли были оборудованы стелс-технологиями. Более того, корабли встретились и дозаправились ночью в открытом море, что позволяет говорить о том, что Киев заранее готовил провокацию.
Что касается роли НАТО, то с начала ноября самолетов электронной разведки регулярно взлетали с аэродромов в ФРГ, чтобы кружить над Черноморским регионом. По мнению Сосновского, подобный инцидент мог быть необходим Украине и ее партнерам для проверки эффективности российских радиолокационных станций.
"В нашей статье еще 25 февраля этого года наша редакция представила совершенно точные данные об участии самолетов НАТО АВАКС в нарушении границ РФ вместе с ВМФ Украины. Читайте, господа "разоблачители", - отметил Сосновский.
В нашей статье еще 25 февраля этого года наша редакция представила совершенно точные данные об участии самолетов НАТО АВАКС в нарушении границ РФ вместе с ВМФ Украины. Читайте, господа "разоблачители". https://t.co/6KUGU8Fbq3
— Dr. A. Sosnowski (@alex_sosnowski) 28 мая 2019 г.

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