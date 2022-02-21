Сосновский показал запрещённое видео о Шольце: "Путин - убийца?"

Политолог Александр Сосновский показал запрещённое видео о канцлере Германии Олафе Шольце. На кадрах Шольц отвечает на вопрос ведущего в лице маленького мальчика: "Путин - убийца?".

В своём Telegram-канале политолог выложил видео, которое, по его словам, YouTube убирает из показа. На кадрах маленький мальчик задаёт политические вопросы канцлеру. На вопрос "что означает слово "убийца"?" Шольц заявил, что это такой человек, который "из низменных мотивов может убить другого человека". Мальчик сразу же задаёт следующий вопрос: является ли президент России Владимир Путин, по мнению канцлера, убийцей? Стоит отметить, что от прямого ответа на вопрос Шольц ушёл.

"Путин несёт ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность", - сказал он, посетовав на то, что в России нет таких же правил и законов, как в Германии, из-за чего, по его мнению, в нашей стране "нельзя чувствовать себя в безопасности, особенно если ты не согласен с властью".

По мнению Шольца, гражданам России не хватает демократии.

Напомним, что подобный провокационный вопрос ранее был озвучен в США. Вскоре после избрания Джо Байдена президентом он дал интервью одному из американских телеканалов. Во время эфира журналист спросил политика, считает ли тот Путина убийцей, на что Байден ответил: "Да". Это спровоцировало большой дипломатический скандал и осложнило и без того непростые отношения между двумя странами.