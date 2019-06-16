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«Сосна»-невидимка: новейший российский ЗРК попал на видео

16 июня 2019, 22:39  •  96 • Война
Новейшая модификация зенитно-ракетного комплекса «Сосна» будет представлена в ближайшее время на военно-техническом форуме «Армия-2019». Видеозапись с ЗРК на базе БМП-3 показал телеканал «Звезда».
«Главная особенность этой системы заключается в том, что она может быть установлена на любом шасси: на колесном, на гусеничном. Еще одна особенность — способность работать по трем средам. Разворот установки происходит за считанные секунды», — сообщил корреспондент канала.
Кроме того, на видео попала модификация «Сосны», установленная на МТЛБ — многоцелевой легкий бронированный транспортер.
Ракетный комплекс может работать в любых метеорологических условиях — и днем, и ночью. «Сосна» состоит из 12 транспортно-пусковых контейнеров. Экипаж ЗРК состоит из двух человек – оператора-наводчика и водителя-механика.
Важная особенность «Сосны» — ее незаметность.
По словам замтехдиректора КБ точного машиностроения им. Нудельмана Владимира Уклеева, работа системы обнаружения и наведения «Сосны» проходит в оптическом диапазоне — и радиолокационные системы противника не могут ее засечь. ЗРК прошел все государственные испытания — по расчетам создателей «Сосны», комплекс может быть включен в программу гособоронзаказа до конца 2019 года.
«Сосна» — высокоэффективный и точный комплекс, способный поражать самолеты, вертолеты и беспилотники противника. Процесс боевой работы полностью автоматизирован, а время реакции «предельно мало» — всего несколько секунд.
Среди российских и зарубежных аналогов с лазерно-лучевой системой наведения «Сосна» выделяется рекордной дальностью поражения — до 5 км при высоте полета цели также до пяти километров.
Фактически, «Сосна» представляет собой глубокую модификацию созданного в СССР зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10». При этом новейший ЗРК можно устанавливать не только на сухопутную бронетехнику, но и на палубы морских кораблей. При этом ведущие армии мира, в том числе и США, не имеют аналогов «Сосны».
В конце марта директор предприятия-разработчика КБ точного машиностроения им. Нудельмана Валерий Макеев сообщил, что скоро российские комплексы противовоздушной обороны станут невидимыми для противника — благодаря новой станции кругового обзора, не имеющей радиоизлучения, по которому возможно обнаружение установок ПВО, передает ФАН.
Одной из главных особенностей станции является ее пассивность — она не имеет радиоизлучения, по которому противник может ее засечь и ликвидировать.
«Дело в том, что во всех современных конфликтах первым делом уничтожаются комплексы ПВО противника, обнаруживаемые по радиоизлучению, а дальше средства воздушного нападения спокойно делают свое дело», — подчеркнул Макеев.
Российские зенитные ракетные комплексы — одна из наиболее популярных новинок на международном рынке вооружений. В частности, зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» востребована как среди восточных партнеров России, так и среди членов НАТО.
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключила договор на поставку комплексов. Индия стала уже третьим зарубежным покупателем. Как заявил начальник штаба сухопутных войск страны Бипин Рават, Нью-Дели купил «Триумфы», несмотря на угрозы США ввести санкции.
В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан с Китаем. В КНР «Триумф» назвали лучшим зенитным комплексом в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400.
Турция и Россия подписали договор о приобретении ЗРС в декабре 2017 года. Москва и Анкара договорились о передаче двух батарей С-400, которые будут обслуживаться турецкими военными, для чего они пройдут обучение в Вооруженных силах России. Параллельно станет развиваться и военно-техническое сотрудничество для организации производства зенитных систем в Турции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зaявил, что постaвки С-400 нaчнутся в первой половине июля, сообщает НСН.
Эрдогaн вновь подчеркнул, что Aнкaрa не нaмеренa откaзывaться от контрaктa по С-400. «Россия в рaмкaх сделки предостaвилa нaм рaзличные послaбления и выдaлa кредит с тaкими процентaми, которых не существует нa междунaродном рынке», — подчеркнул турецкий лидер.
По тактико-техническим характеристикам С-400, по данным экспертов, превосходит зарубежные аналоги, в частности американские и французские. Комплекс способен поражать до 12 целей одновременно. Одно из главных отличий С-400 от С-300 — возможность поражения самолетов и беспилотных аппаратов, летящих с гиперзвуковой скоростью.

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