Лидеры России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в Сочи обсудят возможность возобновления чартерного авиасообщения. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, участие в переговорах также примет российский министр транспорта.

Как подчеркнул Ушаков, данная тема не раз уже обсуждалась российской и египетской сторонами. И в этот раз в рамках саммита "Россия - Африка" она, несомненно, будет затронута, передает ТАСС.

С российской стороны, в свою очередь, ожидают, что коллеги из Египта представят на переговорах, "что они собираются делать, чтобы эти авиарейсы были возобновлены в полном объеме".

В Сети по этому поводу вспоминают курорты Египта и возлагают надежды, что встреча двух лидеров пройдет успешно.

"Соскучились по жаркой Хургаде и Шарм-эль-Шейху? На предстоящем саммите "Россия - Африка" Путин и президент Египта обсудят как раз-таки возобновление авиасообщения между странами. В посольстве республики даже заявили, что шанс на восстановление перелетов сейчас высок, как никогда", - пишет в Twitter автор канала "Выпускайте Кракена".

Ожидается, что встреча политиков состоится утром 23 октября перед пленарным заседанием экономического форума "Россия - Африка".

Как сообщалось ранее, Международное агентство суверенного развития, которое ранее возглавил замглавы ВРНС, председатель Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" Константин Малофеев, займётся привлечением финансирования для стран Африки.

Как отмечал в разговоре с РБК предприниматель и меценат, негосударственное агентство будет помогать странам избавиться от экономической и финансовой зависимости западного мира. Оно не будет неким конкурентом инвестбанков Lazard или HSBC - его функционал гораздо шире.

Малофеев уточнил, что "очень интересными и привлекательными с точки зрения развития потенциала, полезных ископаемых, рынков труда и потребления" являются страны Африки.