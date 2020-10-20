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Соскин: Война с Россией неизбежна

20 октября 2020, 15:45  •  255 • Украина

Война с Россией неизбежна, и Украина с Белоруссией станут ее «передовым милитаризированным бастионом».

Об этом заявил украинский экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин.

К такому выводу эксперт пришел на основании наличия в опросе для граждан, подготовленном в Офисе президента Зеленского на день выборов 25 октября, вопроса о Будапештском меморандуме.

Этот вопрос свидетельствует о том, что Украина намерена отказаться от Минского формата, заявил он изданию «Главред».

Украинские власти хотят с помощью народной поддержки, в получении которой эксперт не сомневается, двигаться от Минского формата к «Будапештскому».

«В Будапештском меморандуме четко прописаны государства-гранты безопасности и незыблемости границ Украины, и именно они должны будут стать участниками нового формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе», - заявил Соскин.
Все это сделает войну с Россией неизбежной, уверил он.

«США уже готовы выступить гарантом и участником этого формата. По сути, они уже выступают в этой роли, поставляя Украине оружие. Великобритания также уже дала понять, что готова выполнить эту роль – она готова разместить свою военную базу на Азовском море в Николаевской области. Естественно, со своими инструкторами, тренерами и войсками... Сразу после этого Украина максимально приблизится к членству в НАТО», - заявил Соскин.

«Не стоит забывать о событиях, которые параллельно разворачиваются в Беларуси. В Украине 25 октября выборы, а в Беларуси как раз в эти дни истечет срок ультиматума, который выдвинула белорусская оппозиции к Лукашенко...», - добавил он.

«Война с Кремлем неотвратима. Все те политики в Украине, кто сегодня выступает за Россию, за Путина, за дружбу и связи с РФ – обречены. Они все будут уничтожены на политическом уровне, не исключены и их аресты», - указал эксперт.

«Фактически начинается война против Путина. И Украина постепенно станет передовым бастионом на рубежах западного мира, который будет противостоять Путину. Украина, как и Беларусь, превратится в военную машину, а точнее – Беларусь и Украина станут единой милитарной машиной, которая будет воевать против Путина», - считает политолог.

Соскин также не сомневается, что «Путин будет огрызаться».

«Однако всех западных игроков это устраивает. Они при этом будут просто предоставлять военную помощь и поддержку. Все движется по такой логике...», - уверил эксперт.

Он также заявил, что иностранные военные базы, которые появляются на Украине, появляются на ее территории вследствие принятого ранее и закрепленного в Конституции курса на НАТО, а потому фактически законны и народного одобрения не требуют.

Напомним, ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что власть Владимира Зеленского сделала войну России и НАТО на территории Украины почти реальностью.

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