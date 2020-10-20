Соскин: Война с Россией неизбежна

Война с Россией неизбежна, и Украина с Белоруссией станут ее «передовым милитаризированным бастионом».Об этом заявил украинский экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин.К такому выводу эксперт пришел на основании наличия в опросе для граждан, подготовленном в Офисе президента Зеленского на день выборов 25 октября, вопроса о Будапештском меморандуме.Этот вопрос свидетельствует о том, что Украина намерена отказаться от Минского формата, заявил он изданию «Главред».Украинские власти хотят с помощью народной поддержки, в получении которой эксперт не сомневается, двигаться от Минского формата к «Будапештскому».«В Будапештском меморандуме четко прописаны государства-гранты безопасности и незыблемости границ Украины, и именно они должны будут стать участниками нового формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе», - заявил Соскин.Все это сделает войну с Россией неизбежной, уверил он.«США уже готовы выступить гарантом и участником этого формата. По сути, они уже выступают в этой роли, поставляя Украине оружие. Великобритания также уже дала понять, что готова выполнить эту роль – она готова разместить свою военную базу на Азовском море в Николаевской области. Естественно, со своими инструкторами, тренерами и войсками... Сразу после этого Украина максимально приблизится к членству в НАТО», - заявил Соскин.«Не стоит забывать о событиях, которые параллельно разворачиваются в Беларуси. В Украине 25 октября выборы, а в Беларуси как раз в эти дни истечет срок ультиматума, который выдвинула белорусская оппозиции к Лукашенко...», - добавил он.«Война с Кремлем неотвратима. Все те политики в Украине, кто сегодня выступает за Россию, за Путина, за дружбу и связи с РФ – обречены. Они все будут уничтожены на политическом уровне, не исключены и их аресты», - указал эксперт.«Фактически начинается война против Путина. И Украина постепенно станет передовым бастионом на рубежах западного мира, который будет противостоять Путину. Украина, как и Беларусь, превратится в военную машину, а точнее – Беларусь и Украина станут единой милитарной машиной, которая будет воевать против Путина», - считает политолог.Соскин также не сомневается, что «Путин будет огрызаться».«Однако всех западных игроков это устраивает. Они при этом будут просто предоставлять военную помощь и поддержку. Все движется по такой логике...», - уверил эксперт.Он также заявил, что иностранные военные базы, которые появляются на Украине, появляются на ее территории вследствие принятого ранее и закрепленного в Конституции курса на НАТО, а потому фактически законны и народного одобрения не требуют.Напомним, ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что власть Владимира Зеленского сделала войну России и НАТО на территории Украины почти реальностью.