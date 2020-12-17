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Соседи в Палм-Бич выселяют Трампа: Как бывший президент США оказался в изгнании

17 декабря 2020, 23:40  •  144 • В мире
После 20 января экс-президент США Дональд Трамп планировал перебраться с семьёй во Флориду - в резиденцию Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Однако источники The Washington Post сообщают, что соседи не намерены больше мириться с присутствием Трампа и нашли законные основания, чтобы не допустить переезда.
Основанием для выселения Трампа послужило подписанное им же в 1993 году соглашение о передаче своей резиденции в управление клубу. Тогда у нынешнего экс-президента США не хватало средств, чтобы содержать особняк, пишет газета The Washington Post.
Согласно действующему договору, семья Дональда Трампа не может находиться в Палм-Бич дольше трёх недель в году, однако, будучи главой государства, политик часто нарушал это условие, говорится в статье. Кроме того, он собирался в обход правил построить небольшую пристань в этом клубе, но пока успел возвести лишь вертолётную площадку.
Соседи терпели "бегающую охрану" и смену формата местных заведений "под нужды президента", однако теперь мириться с таким распорядком не хотят, пишет издание. Адвокат членов клуба уже написал властям города, а те в свою очередь должны предупредить юристов Трампа, чтобы избежать неловкости: экс-президент переедет, а его выгонят.
"Интересно, в Палм-Бич живут сплошь мстительные демократы или они просто не готовы расставаться со спа и гольф-полями?" - прокомментировал ситуацию автор Telegram-канала "Наш президент США".
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