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Соседи оттяпают у Украины часть территорий – эксперт
05 февраля 2021, 08:55 • 461 • Политика
На земли Незалежной покушаются со всех сторон
Утверждение закона об особом статусе Донбасса может обернуться для Украины серьезными территориальным потерями. Такого мнения придерживается экс-руководитель Следственного управления СБУ Василий Вовк.
Все дело в том, что такие привилегии для юго-восточной части Незалежной приведут к тому, что у других государств проснется аппетит на украинские земли.
По мнению Вовка, западные соседи (Польша и Румыния) начнут предъявлять права на украинские области. Таким образом, Незалежная станет стремительно распадаться и в итоге сожмется до размеров Киево-Черниговского княжества.
Выступая на ютуб-канале "Drozdov", украинский генерал подчеркнул, что его мнение – не праздные размышления, а позиция, которая подтверждается фактами и известной ему по долгу службы информацией.
К слову, антироссийская риторика на Украине не сбавляет обороты. Иронизируя над этой ситуацией, сенатор Алексей Пушков, предложил Незалежной заменить все российское на американское и отстать от нашей страны.
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