Соседи Молдовы обещают Санду поддержку – по телефону

«Не верь тому, кто обещает, а верь тому, кто делает», говорит литовская пословица

Президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с президентом Молдовы Майей Санду политическую обстановку и ситуацию с безопасностью в регионе.

«Глава Литвы выразил поддержку президенту Молдовы в её стремлении к преобразованиям и продвижению амбициозных реформ в стране. По его словам, Литва и Молдова демонстрируют твёрдую решимость в деле развития более тесного сотрудничества на пути этой страны к европейской интеграции. Решительность и выбор Президента Майи Санду необходимы Молдове для реализации реформ и сближения с Европейским союзом»,

– сообщает пресс-служба президента Литвы.

Ещё одной темой телефонного разговора президентов стала эпидемиологическая ситуация в Молдове и в Литве.

Гитанас Науседа заявил, что Литва обязательно окажет помощь Молдове в предоставлении вакцины от коронавируса, не забыв подчеркнуть при этом, что лично он на всех заседаниях Европейского совета поднимает вопрос помощи странам, входящим в программу «Восточное партнёрство» со стороны ЕС.

Что касается конкретно литовской помощи, то Вильнюс поможет Кишинёву не сейчас, а как-нибудь потом, там видно будет.

«Литва обсуждает возможность поделиться вакциной с Молдовой, когда её объёмы будут у нас достаточными»,

– заявил Науседа.

Дело в том, что массовая вакцинация в Литве ещё не началась, планируется, что она начнётся до 1 июня, для её начала в стране пока ещё нет достаточного количества вакцин с одной стороны, а с другой – население Литвы не доверяет вакцине AstraZeneca, отказываясь от неё в ожидании «Спутника V». Но литовский президент не упустил случая пообещать «помощь».

В ближайшее время планируется, что подобную «помощь» Майя Санду получит от Польши, Латвии, Чехии, Словакии – поддержку в ходе телефонного разговора. А президент Эстонии Керсти Кальюлайд лично планирует посетить Кишинёв, чтобы поделиться с Санду «ценными навыками в построении гражданского общества».

Ведь моральной обязанностью Эстонии, по заявлению пресс-секретаря эстонского президента, является передача своего опыта тем странам, в которых крупные реформы только начинаются.

Зато посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ был более откровенен и не стеснялся в выражениях.

«Если бы я мог открыть центры вакцинации в посольствах, я бы не вакцинировал молдавских граждан против COVID, я бы, возможно, вакцинировал бы их против примитивного молдовенизма или против тех чувств, которые они в какой-то момент испытывают к Румынии, унаследованные от советских времён»,

– так и заявил Ионицэ в эфире на телеканале PROTV.

По его словам, в Молдавии почему-то до сих пор присутствуют негативные представления о Румынии как о «румынском жандарме». Конечно, во всём виновато «советское прошлое», а не тот факт, что Румыния всегда жестоко подавляла сопротивления молдаван, только в ХХ веке были уничтожены десятки тысяч молдаван во время восстаний и в годы Второй мировой войны.