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«Сосед побежал по лестнице, стучась во все двери: «Стена пала!»
08 ноября 2019, 06:24 • 258 • Политика
9 ноября 1989 года пала Берлинская стена — самая охраняемая граница Европы, главный символ холодной войны. За 28 лет ее существования при попытках пересечь стену, по данным музея на КПП «Чекпойнт Чарли», погибли свыше 200 человек (по официальным данным — 125). Берлинский мемориальный музей стены поделился историями людей, заставших первые часы после возведения стены и историческую ночь ее крушения. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили: несмотря на то что Германия живет единой страной почти треть века, разница в доходах, политических предпочтениях и даже в повседневной речи между «осси» и «весси» по-прежнему дает о себе знать.
Флориан Шульц, житель Берлина — в год падения стены ему исполнилось 42 года
— Каждый год 14 августа в нашем берлинском доме собиралась вся большая семья — отмечать мой день рождения. Вечером накануне празднества у нас уже были тетушки Анна и Тереза из Бремена, дядя Альберт из Гамбурга, пахнувший рыбой и морем, обещавший взять меня с собой на корабль — стоит мне только дорасти до 15. И позже всех появлялась бабушка Магда из Мюнстера. Она привозила с собой горьковатое лавандовое варенье.
В тот раз я ждал день рождения особенно сильно — мне исполнялось 14, надо было как следует расспросить дядю Гердта про море, какие вещи с собой брать через год, разузнать, какая бывает погода на море и как меня отпустят из школы.
Но 13 августа ни дядя Альберт, ни тетушки, ни бабушка — никто не появился на пороге. До самой темноты я смотрел в окно на нашу улицу, ждал, что вот-вот покажутся все четверо. Но никого не было, и папа вышел на улицу пройтись до вокзала — может, они задержались и им нужна помощь с багажом.
Помню, как мы сидели с мамой в пустой кухне и молча смазывали коржи, когда вдруг раздался телефонный звонок.
— Граница закрыта, нас развернули. Мы не приедем, простите нас, — это была тетя Анна.
В дверях появился папа с белым-белым лицом — никогда не видел его более подавленным. Он говорил, что повсюду раскатали колючую проволоку, пограничники не говорят на немецком, только русские и американцы. И еще что он видел бабушку на той стороне границы, видел, как у нее потребовали пропуск в Восточный Берлин, пограничник оттолкнул ее, и банки с вареньем разбились прямо в ее вязаной сумочке.
Как только упала стена, мы с мамой — папа не дожил до этого дня — поехали к тетушкам в Бремен. Дядю, пахнувшего морем, и бабушку я больше никогда не видел.
Бен Апманн, преподаватель немецкого языка в России — в 1989 году участвовал в штурме Берлинской стены
«Я вырос в небольшом городке Нойштрелиц на севере ГДР. У нас был расквартирован штаб советской 16-й танковой дивизии. Кстати, когда я впервые приехал в Россию, первое, что я для себя отметил, — как ваши пятиэтажки напоминают мне те, что я видел дома: в них жили советские офицеры.
После школы я учился в Лейпцигском университете. В сентябре 1989 года я участвовал в понедельничных протестах — мы собирались после вечерней проповеди у церкви Св. Николая и шли по городу. Нас было очень много, свыше 35 тыс. человек. Ощущение солидарности и опасности — ходили слухи, что правительство планирует ввести в город войска, чтобы подавить восстание, — произвело на меня сильнейшее впечатление. До дрожи до сих пор.
В начале ноября я поехал в Берлин навестить родителей — немногим ранее они перебрались в столицу. 4 ноября на Александерплац, в самом центре Восточного Берлина, состоялась крупнейшая демонстрация в истории ГДР — собралось почти полмиллиона человек. Я смотрел ее по телевизору — митинг в прямом эфире показывало государственное телевидение, и это меня поразило даже больше, чем сам факт того, что власти разрешили демонстрацию.
Я до сих пор помню ночь 9 ноября, когда эйфория охватила сразу весь город, — сосед сверху побежал вниз по лестнице, по пути стучась во все двери и крича: «Стена пала!» На улице толпы людей шли по направлению к Бранденбургским воротам.
Я бежал переулками через Урбанштрассе недалеко от стены и увидел машину, которая застыла под светофором, несмотря на зеленый свет. Она двигалась вперед и сразу сдавала назад. Внутри сидела женщина, которая, судя по ее поведению, была крайне ошеломлена произошедшим — она смотрела на стену, кажется, не в силах поверить, что всё кончено. Вот эта сцена, как мне думается, лучше всего передает настроение всего Берлина в те дни.
За объединение нужно платить
Разница между двумя Германиями даже спустя 30 лет никуда не делась, заявил «Известиям» научный директор Германо-российского форума Александр Рар. По его словам, различия есть не только в политическом или экономическом плане — восточные немцы голосуют за оппозицию — «Левых» и «Альтернативу для Германии», выступают против политики открытых дверей и в целом живут беднее западных соотечественников, — граница проникла и в быт.
— Жители бывшей ГДР говорят с саксонским акцентом. Западные немцы смотрят на них свысока, пытаются унизить, говоря, что последние приехали из «дюнкельн Дойчланд» — «темной Германии», — рассказал эксперт. — У «весси» (жители ФРГ) сложились свои стереотипы об «осси» (жители ГДР) — якобы у них странный акцент, они почему-то всё еще любят Россию, предпочитают работу в коллективе западному индивидуализму. Эта надменность, она легкая, но иногда раздражает.
А наиболее существенный символ единства Германии — вовсе не снос стены и не ночь объединения. Это 5,5-процентный налог на солидарность, вычитаемый из зарплаты каждого немца на протяжении последних 28 лет. Его ввели в 1991 году, чтобы способствовать развитию восточных земель. Первоначально планировалось, что налог (тогда он был еще выше — 7,5%) просуществует всего год. Однако система сохранилась до сих пор и будет действовать до 2021 года — потом налог сохранится лишь для богатых немцев, чей доход превышает €74 тыс.
Александр Рар признал: благодаря этому налогу на восток пришли большие деньги, были проложены новые железные дороги, автобаны, восстановлены исторические центры Дрездена, Лейпцига. Получился парадокс: в бывшей ГДР инфраструктура сейчас гораздо лучше, чем в более развитой ФРГ.
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30 лет назад, 9 ноября 1989 года, рухнула Берлинская стена, разделявшая западную и восточную части города. Крушение этой укрепленной границы, проходившей прямо по улицам, домам и каналам, при попытках пересечения которой погибли десятки человек, стало символом окончания холодной войны и наступления новой эпохи в международных отношениях. Как всё начиналось и чем закончилось — в фотогалерее «Известий»
Фото: Getty Images/ullstein bild/Herbert Maschke
Строительство Берлинской стены началось в августе 1961 года по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора. Это произошло в разгар кризиса и обострения политической обстановки вокруг Берлина. Два противоборствующих военно-политических блока — НАТО и Организация Варшавского договора — наращивали вооружение и активизировали пропаганду. Власти ГДР обвиняли западных соседей в провокациях, саботаже, намеренных нарушениях границы. Кроме того, недовольство вызывала потеря контроля над перемещениями людей через границу. Тысячи граждан ГДР бежали за лучшей жизнью на Запад, где условия были лучше, что приносило большой ущерб государству. За время своего существования стена несколько раз переделывалась и укреплялась. К 1989 году она состояла из бетонного ограждения длиной 106 км и высотой около 3,5 м, металлической сетки, на нее подавался электрический ток, на отдельных участках были противотанковые укрепления и земляные рвы
Фото: Getty Images/Imagno
Жилые дома и здания, прилегающие к укрепленной границе, были выселены, а окна, выходящие на Западный Берлин, — заложены кирпичом. За попытку нелегально преодолеть Берлинскую стену в Уголовном кодексе ГДР существовала статья, предусматривавшая до 10 лет лишения свободы. За время существования стены было совершено более 5 тыс. удачных побегов. Погибли при попытках бежать, по разным данным, от 125 до 192 человек. Бежать пытались, прыгая из окон домов на Бернауэр-штрассе, прокапывая туннели под землей, перелетая стену на дельтаплане, на воздушном шаре, перебираясь по веревке, перекинутой через стены домов, совершая таран на бульдозере
В мае 1989-го под влиянием советской перестройки Венгрия уничтожила укрепления на границе с Австрией. Тысячи жителей ГДР поехали в Восточную Европу, надеясь попасть через нее в ФРГ, представительства страны в Венгрии и Чехословакии не справлялись с наплывом посетителей и вынуждены были закрыться. Через Венгрию на Запад бежали сотни человек
Фото: Getty Images/VCG/Corbis/David Turnley
«Продолжается массовый выезд граждан ГДР в ФРГ через территорию Чехословакии, — передавал собкор «Известий» из Берлина 8 ноября 1989 года. — С субботы по понедельник насчитывалось свыше 23 тыс. выехавших. В ГДР ожидают, что опубликованный для всенародного обсуждения проект закона о выездах сдержит или даже остановит этот поток. Между тем всё острее ощущается нехватка рабочих рук, в первую очередь в социальной сфере…» На другой стороне были свои проблемы: «Свободные квартиры чрезвычайно редки. Переселенцев приходится временно расселять в летних международных лагерях, спортивных залах, школах и… в подвалах. В Бремене в связи с массовым притоком переселенцев даже образован «кризисный штаб…»
Фото: Архив газеты «ИЗВЕСТИЯ»
В сентябре 1989-го в стране начались массовые мирные демонстрации с требованием гражданских прав и свобод. В результате руководство Социалистической единой партии Германии ушло в отставку
Фото: Getty Images/ullstein bild/Stiebing
«Продолжают поступать сообщения о неиссякающем потоке граждан ГДР, которые уезжают в ФРГ через территорию Чехословакии. В среду их число достигло 8 тыс., — пишут «Известия» 9 ноября 1989 года. — Всё острее становится ситуация в лагерях по приему переселенцев. Часть из них помещают в военные казармы. Положение настолько серьезно, что выступающие по западногерманским телевизионным каналам политические деятели ФРГ, в том числе канцлер Г. Коль, призывают граждан ГДР не торопиться с выездом. Около 700 человек вернулись обратно в ГДР…»
Фото: Архив газеты «ИЗВЕСТИЯ»
9 ноября вечером член правительства ГДР Гюнтер Шабовски объявил о том, что отныне можно получать визы для немедленного посещения ФРГ. Толпы граждан ГДР тут же устремились к границе и добились ее открытия
Фото: REUTERS/Herbert Knosowski
Западные немцы вышли встречать новых соотечественников, началось всеобщее братание. На фото — дружеское рукопожатие через пролом в Берлинской стене пограничника ГДР и полицейского из Западного Берлина
Фото: РИА Новости/Борис Бабанов
Снос Берлинской стены и открытие границ превратились во всенародный праздник с обязательными фото на память. Многие свидетели исторических событий уносили с собой кусочки, отбитые от каменного укрепления
Фото: Getty Images/Mondadori/Adriano Alecchi
Подробное описание событий того вечера, знаменующих начало новой эпохи, появилось на следующий день в «Известиях»
Фото: Архив газеты «ИЗВЕСТИЯ»
Сохранившийся участок Берлинской стены длиной 1,3 км стал самой протяженной в мире галереей под открытым небом, на которой расположились 106 оригинальных произведений искусства. Художники из 21 страны создали их весной 1990 года, после открытия границы между Западным и Восточным Берлином
Фото: РИА Новости/Юрий Сомов
Творение Дмитрия Врубеля «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на котором изображен братский поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева и главы ГДР Эриха Хонеккера, стало самыми известными граффити в мире и символом падения Берлинской стены
Фото: РИА Новости/Борис Бабанов
С 1991 года галерея находится под охраной государства как исторический памятник. К 20-летию падения Берлинской стены — в 2009 году — было принято решение стереть многие рисунки, которые оказались испорчены, и отреставрировать галерею. Большинство художников вернулись, чтобы восстановить свои творения и граффити тех, кто не дожил до этого дня
Фото: Getty Images/ullstein bild/Stiebing
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