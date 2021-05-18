Сосчитать по пальцам: Володин преподал депутатам урок русской идентичности

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что политики и партии обратили внимание на человека - институты семьи и брака.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о факторах идентичности русских, загибая пальцы. Это четыре столпа: вера, язык, культура и история, считает политик.

Заявление было сделано на парламентских встречах в рамках XXIX Международных образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа". Об этом сообщает Парламентская газета.

Володин также отметил, что партии и политики обратили свой взор на человека, укрепление семьи, института брака. Кроме всего прочего, сейчас они стали чаще думать о будущем.

Спикер заметил, что врагов у России не стало меньше со времён Александра Невского, несмотря на то что прошло 800 лет.

"Не с мечом идут, а вторгаются в душу, в умы", - подытожил Володин.