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Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С визгом и матом

13 сентября 2020, 08:05  •  262 • Политика
"Бабий бунт" в Минске перешёл к рукопашной, с визгом и матом. Несанкционированные митинги фактически превратились в беспорядки. Так, участницы пытались срывать маски с силовиков, всё это сопровождалось гулом и криками из толпы. Вновь отличилась пенсионерка Нина Багинская.
По Telegram-каналам распространили видеоролики, запечатлевшие женские несанкционированные акции, которые прошли 12 сентября в Минске.
Как видно на кадрах, митинги фактически превратились в беспорядки. Участницы пытались срывать маски с силовиков, всё это сопровождалось гулом и криками из толпы, звучали и нецензурные выражения, адресованные большей частью сотрудникам ОМОНа.
"Новая спортивная дисциплина "сорви маску с силовика". Приём обезоруживает", - прокомментировал происходящее военкор Александр Коц на своём Telegram-канале Kotsnews.
Некоторые представительницы слабого пола яростно кидались на силовиков с кулаками. Вновь отличилась пенсионерка Нина Багинская, которая уже стала звездой среди протестующих в Белоруссии из-за активного участия в незаконных митингах.
Пожилая женщина смело подходила к правоохранителям, старалась сорвать с них маски и наносила им удары, в том числе ногами. При этом любые попытки силовиков успокоить её приводили к гневу толпы.
"Некрасиво она себя ведёт. И толпа её подзуживает. Всё-таки возраст. И опыт протестов с 1988 года. Олдскул", - заметил Коц.
Журналист RT на своём канале в Telegram "Придыбайло | Субъективно" также вывесил видео с пенсионеркой в "главной роли", которое он назвал "Нина Багинская vs ОМОН в Минске", где можно услышать, как женщина выкрикивает яростные проклятия в адрес силовиков и при этом провоцирует потасовку.

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