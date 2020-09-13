Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С визгом и матом

По Telegram-каналам распространили видеоролики, запечатлевшие женские несанкционированные акции, которые прошли 12 сентября в Минске.

Как видно на кадрах, митинги фактически превратились в беспорядки. Участницы пытались срывать маски с силовиков, всё это сопровождалось гулом и криками из толпы, звучали и нецензурные выражения, адресованные большей частью сотрудникам ОМОНа.

"Новая спортивная дисциплина "сорви маску с силовика". Приём обезоруживает", - прокомментировал происходящее военкор Александр Коц на своём Telegram-канале Kotsnews.

Некоторые представительницы слабого пола яростно кидались на силовиков с кулаками. Вновь отличилась пенсионерка Нина Багинская, которая уже стала звездой среди протестующих в Белоруссии из-за активного участия в незаконных митингах.

Пожилая женщина смело подходила к правоохранителям, старалась сорвать с них маски и наносила им удары, в том числе ногами. При этом любые попытки силовиков успокоить её приводили к гневу толпы.

"Некрасиво она себя ведёт. И толпа её подзуживает. Всё-таки возраст. И опыт протестов с 1988 года. Олдскул", - заметил Коц.

Журналист RT на своём канале в Telegram "Придыбайло | Субъективно" также вывесил видео с пенсионеркой в "главной роли", которое он назвал "Нина Багинская vs ОМОН в Минске", где можно услышать, как женщина выкрикивает яростные проклятия в адрес силовиков и при этом провоцирует потасовку.