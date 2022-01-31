Сорвав попытку государственного переворота, власти Казахстана приступили к реформам и решению социальных проблем

C середины прошлой недели на территории Казахстана отменен режим антитеррористической операции. Хотя в двух областях и Алма-Ате сохраняется так называемый «оранжевый» уровень опасности, уже можно говорить о почти полной деэскалации конфликта.

Сюжет: Цветные революции

В начале января, начавшись как мирный протест против повышения цен на энергоносители, выступления недовольных быстро переросли в вооруженный конфликт по всей стране. С каждым днем находится все больше подтверждений тому, что инициатива и главная роль в кровопролитии принадлежит наемным профессионалам, террористам, в том числе прибывшим из-за рубежа. «Я думаю, что это была спланированная акция, причем все этапы беспорядков, начиная с мирных протестов, они действительно были, и заканчивая убийствами, мародерством. Это была целостная операция, задуманная профессионалами и исполненная ими же. Что касается мирных демонстраций, то, естественно, они состоялись. Какого-либо применения силы в отношении демонстрантов не было и не могло быть» – заявил в недавнем интервью республиканскому каналу «Хабар 24» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Правоохранительные органы Казахстана завели 1 822 уголовных дела по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти. Из них уже сегодня 45 дел квалифицированы по актам терроризма, 36 – по массовым беспорядкам, 15 – по фактам убийств.

Цель этой атаки – государственный переворот и смена власти в стране.

Косвенное признание этот факт получил и от многих зарубежных партнеров. Так, лидер КНР сказал, что будучи «соседом и другом Казахстана, Китай решительно поддерживает усилия республики по прекращению насилия и стабилизации обстановки. «Мы категорически выступаем против попыток внешних сил инспирировать цветную революцию в регионе, вмешиваться во внутренние дела под предлогом прав человека, подорвать спокойную жизнь наших народов», – заявил Си Цзиньпин.

Официальная делегация из представителей правительства Казахстана уже побывала в ряде европейских стран, где также были представлены доказательства участия наемников в вооруженном конфликте в республике.

Однако, кто бы ни был зачинщиком или интересантом произошедших в начале января событий, они продемонстрировали для президента и администрации Казахстана необходимость экономических и социальных перемен. Касым-Жомарт Токаев поступил абсолютно правильно, сразу объявив о значительных изменениях как в составе правительства, так и в будущих реформах и построении социальной политики. По словам президента, основными принципами новой экономической политики должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса и социальная ответственность предпринимателей.

Одним из первых указов президента Казахстана стало создание общественного социального фонда «Қазақстан халқына», который будет заниматься решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.

Многие крупные бизнесмены страны, которые и раньше активно занимались благотворительностью, оперативно откликнулись на инициативу президента. Так, 10 млрд. тенге вложил «Kaspi» – крупнейшая финтех-компания в Казахстане. Благотворительный фонд «Саби» Кенеса Ракишева и Асель Тасмагамбетовой также перевели в новую организацию 1 млрд. тенге. Инвестор Кенес Ракишев и акционер «Kaspi» Вячеслав Ким и до этого активно поддерживали малый бизнес, помогали в строительстве школ, больниц, социальных объектов на территории Казахстана. О своем намерении вложится в фонд также объявила одна из крупнейших финансово-промышленных групп Казахстана – Eurasian Resources Group.

В ближайшее время к финансированию фонда присоединятся и другие бизнесмены.

По словам президента Токаева, власти страны активно работают над переформатированием и реформой государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. «Таким образом, мы начали строительство нового Казахстана» – определил цель реформ глава Казахстана.