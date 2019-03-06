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«Сорвали выполнение гуманитарной операции»: Россия и Сирия призвали США освободить беженцев из «Эр-Рукбана»
06 марта 2019, 18:54 • 93 • В мире
США сорвали гуманитарную операцию по вывозу сирийцев из лагеря «Эр-Рукбан», в котором они удерживаются в условиях антисанитарии. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии. Военные обращают внимание на попытки американской стороны дезинформировать беженцев, чтобы препятствовать их возвращению в сирийские города. Вашингтон не стремится к урегулированию ситуации и намерен поддерживать напряжённость в регионе, считают в Госдуме. В экспертном сообществе отмечают, что несогласованность действий американцев в САР может быть следствием раскола в Белом доме.
Беженцы из лагеря «Эр-Рукбан» AFP © KHALIL MAZRAAWI
США сорвали гуманитарную операцию по вывозу сирийских беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» на границе САР и Иордании. Об этом сообщается в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.
«Командование группировкой США в зоне Эт-Танф (военная база международной коалиции. — RT) так и не взяло на себя ответственность за обеспечение безопасного и беспрепятственного следования автомобильных колонн через контролируемую им 55-километровую зону и, по сути, сорвало выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан, находящихся в «Рукбане», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что американская сторона пытается переложить на Москву и Дамаск ответственность за гуманитарный кризис в лагере беженцев, который находится на подконтрольной США территории. Вашингтон предоставляет ложную информацию об условиях, подготовленных для возвращения беженцев, отмечают военные.
В сообщении также говорится, что сирийской стороной были приняты беспрецедентные меры, направленные на спасение мирных граждан. В пунктах приёма подготовлено 146 школ и 95 медицинских учреждений, созданы запасы питьевой воды, продовольствия, медикаментов.
Кроме того, для более 35 тыс. беженцев, изъявивших желание вернуться в населённые пункты, контролируемые сирийским правительством, установлен упрощённый порядок восстановления утраченных документов и урегулирования статуса возвращающихся граждан.
«Провокационные вопросы»
В штабах России и Сирии положительно оценили предоставление Соединёнными Штатами возможности контактировать с их представителем, уполномоченным обсуждать проблемы лагеря, однако подчеркнули, что переданные российской стороне вопросы — это очередная попытка сорвать урегулирование сложившейся ситуации.
Как отмечают сирийские и российские военные, основная часть сформулированных американской стороной вопросов «носит явно провокационный характер, рассчитана сбить с толку международную общественность и дискредитировать действия РФ и САР по разрешению проблемы «Рукбана».
«Часть вопросов американской стороны явно направлена на запугивание находящихся в лагере сирийцев с целью добиться их отказа от намерения вернуться домой. Как и в опросниках, распространяемых ранее прозападными неправительственными организациями в лагерях сирийских беженцев в соседних с Сирией странах, задаются, к примеру, вопросы, внедряющие ложную информацию о том, что возвращающиеся семьи могут быть разделены», — поясняют военные.
В заявлении также приводятся результаты опроса, проведённого представителями ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца.
«95% находящихся в «Рукбане» сирийцев, а это порядка 40 тыс. человек, хотят как можно скорее покинуть его территорию», — говорится в сообщении.
«Оправдать незаконное присутствие»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов о лагере «Эр-Рукбан», заявил, что действия американской стороны в зоне Эт-Танф вызывают недоумение.
Глава МИД напомнил, что США отказались пропустить на эту территорию гумконвой, организованный властями САР, при этом сами не организовали обеспечение беженцев провизией. Между тем сами американские военные получают из-за границы всё необходимое.
По его оценке, подобное поведение даёт повод подозревать США в намерении «создать на восточном берегу Евфрата нечто наподобие квазигосударства».
Цели США
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал совместное заявление межведомственных координационных штабов РФ и Сирии. По его мнению, Вашингтон препятствует гуманитарным инициативам в Сирии, потому что ему не выгоден мир в этой арабской республике.
По его оценке, Пентагон использует сирийских граждан для реализации своих планов на международной арене. Это идёт вразрез с российской политикой в регионе, которая отвечает интересам правительства САР и сирийского народа в целом.
«Не приходится говорить о непоследовательности политики Вашингтона. Напротив, она абсолютно ожидаема. И не стоит искать в ней защиту населения тех или иных территорий», — подчеркнул депутат.
«Два разнонаправленных вектора»
Говоря о политике США в Сирии, не стоит забывать о внутреннем расколе в американских властных структурах, в результате которого президент и истеблишмент не могут прийти к согласию по многим вопросам. Такого мнения придерживается политолог Александр Асафов.
«На мой взгляд, сирийская проблема для США состоит из двух разнонаправленных векторов. С одной стороны, это желание купировать там американское присутствие, выраженное в словах Дональда Трампа. С другой стороны, это позиция ястребов из Пентагона и окружения Трампа, которые идут к своей основной цели — свержению Асада, сотрудничая для этого с разного рода экстремистами, сея хаос и давая надежду курдам», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Таким образом, в вопросах, связанных с мирными жителями, просто некому принимать решения. Ситуация в Сирии изменилась, а новую директиву США не выработали, отмечает политолог. Нет ответов и на вопрос, что надо делать в сложившейся ситуации: ликвидировать лагерь или реорганизовать его.
«Мирные жители не являются важными для американцев. Поэтому такие проблемы встречаются всё чаще и вопросов будет всё больше. У американцев недостаточно ответственности и воли для принятия решений», — заключил Асафов.
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