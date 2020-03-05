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Сорвали собственную провокацию? В Сирии боевики отравились, повредив ёмкость с химоружием

05 марта 2020, 18:35  •  71 • В мире
В Минобороны России рассказали, как террористы сорвали собственную провокацию в Сирии. Они хотели применить химическое оружие, но нечаянно повредили одну из ёмкостей. В результате боевики получили сильные ожоги, но подорвать боеприпасы так и не смогли. В Минобороны уверены, что позже террористы собирались обвинить в применении химоружия правительственные войска Сирии.
В Сирии боевики отравили сами себя, пытаясь применить химоружие. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Минобороны России. Военные пообещали в ближайшее время предоставить доказательства того, что боевики из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой в России запрещена) готовили химатаку.
По данным военных, это произошло в Идлибе 2 марта. Террористы планировали провокацию с химоружием. Группу из 15 человек послали взорвать фугасные боеприпасы. Рядом с ними были ёмкости с отравляющими веществами. Под покровом ночи террористы попытались осуществить свой план, но нечаянно повредили одну из ёмкостей. В результате боевики получили сильные химические ожоги, но подорвать боеприпасы так и не смогли.
В Минобороны уверены, что потом ответственность за применение химоружия собирались переложить на правительственные войска.

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